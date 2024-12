Gerücht um Half-Life 3 – Insider geht von einem Release 2025 aus

Ein hochrangiger Insider hat kürzlich angedeutet, dass Valve „sehr wahrscheinlich“ Half-Life 3 im Jahr 2025 veröffentlichen könnte. Dies ist eine erfreuliche Nachricht für Fans, die seit zwei Jahrzehnten auf eine Fortsetzung warten und bei vielen die Hoffnung bereits schwand. Das erste Half-Life erschien 1998 und wird oft als eines der besten FPS-Spiele aller Zeiten bezeichnet. Es erhielt zwei Erweiterungspakete, Opposing Force und Blue Shift, aber erst 2004 kam mit Half-Life 2 eine echte Fortsetzung. Die Geschichte wurde mit Episode One und Episode Two fortgesetzt, ein dritter Teil war geplant, aber nie verwirklicht.

Der Insider Gabe Follower, bekannt für Leaks über Valve, behauptet, das Unternehmen teste Half-Life 3 bereits mit einer „kleinen Gruppe von Freunden und Familienmitgliedern“ und könnte das Spiel 2025 offiziell ankündigen. Um den Gerüchten Glaubwürdigkeit zu verleihen, erwähnte er, dass Valve laut LinkedIn kürzlich mehrere neue Entwickler eingestellt habe, darunter ehemalige Mitarbeiter, die am ursprünglichen Game und an Left 4 Dead gearbeitet haben. Obwohl Gabe Follower als vertrauenswürdige Quelle gilt, sollten diese Gerüchte vorsichtig betrachtet werden, da es keine Garantie dafür gibt, dass Half-Life 3 jemals veröffentlicht wird, selbst wenn es sich bereits in Entwicklung befindet.

Werbung

Source: Valve started playtesting the new Half-Life 3 game with a small group of friends and family. Watch it here – https://t.co/2lpKw4nfuP pic.twitter.com/77P5bMnRLD — ‎Gabe Follower (@gabefollower) December 28, 2024

Könnte Half-Life 3 im Verlauf des Jahres 2025 erscheinen?

Auch wenn viele Fans die Hoffnung auf Half-Life 3 bereits aufgegeben haben, zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass das Franchise nicht vollständig vergessen ist. Half-Life: Alyx erhielt positive Kritiken, was Valves Interesse an einer echten Fortsetzung geweckt haben könnte. Zudem verzeichnete Half-Life 2 aufgrund des 20-jährigen Jubiläums des Ego-Shooters einen starken Anstieg der Spielerzahlen auf Steam und erreichte erstmals 50.000 gleichzeitige Spieler. Dass Valve Half-Life 2 für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zur Verfügung stellte, trug ebenfalls zu diesem Anstieg bei und zeigt, dass das Interesse an der Serie ungebrochen ist.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Hier geht es zur neuesten Folge unseres Podcasts: Episode 35: Season Finale (2024).

Quelle: x.com via @gabefollower