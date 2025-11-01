DailyGame
HL3, schon wieder?

Half-Life 3: Trailer soll in Arbeit sein – Das ist dran!

Insider Tyler McVicker spricht von einem HL3-Trailer. Was an den Gerüchten wirklich dran ist und warum Valves neue Hardware-Hinweise Öl ins Feuer gießen.

Artikel von Markus +

Half-Life 3 brennt wieder im Gerüchtekessel (und war irgendwie nie weg): Laut Valve-Beobachter Tyler McVicker (via YouTube) arbeitet Valve angeblich an einem Trailer, mit kurzer Spanne zwischen Ankündigung und Release. Offiziell schweigt Valve weiterhin. Aber das wäre nicht die interessanteste Meldung daran.

Gleichzeitig brodeln die Tech-Indizien: In Berichten tauchen ein mysteriöses „Ibex“ im Steam-Backend, eine neue VR-Hardware namens „Steam Frame“ und frische Source-2-Veränderungen (Physik, Audio, Zerstörung) auf. All das nährt die Hoffnung auf ein größeres Valve-Update – vielleicht sogar HL3. Warum nicht.

So solide sind die Hinweise

McVickers jüngste Aussagen werden von mehreren „Insidern“ aufgegriffen. Sie betonen zugleich, dass es sich um Gerüchte handelt und McVicker selbst zwischen gesicherten Funden, Indizien und Spekulation trennt. Kurz: „Trailer in Arbeit“ ist nicht bestätigt, aber plausibel genug, um die Szene zu elektrisieren. Und mich.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf Hardware-Seite verdichten sich Hinweise auf „Steam Frame“ (Markeneintrag, Produktionsgerüchte). Ein neues Valve-Headset plus Anpassungen an Source 2 würde erklären, warum im Backend ungewöhnlich viel passiert,  unabhängig davon, ob Half-Life 3 wirklich unmittelbar ansteht. Auch das Timing wirkt verführerisch: Valve ist bekannt dafür, Projekte lange intern zu polieren und Kommunikation knapp zu halten. Dass ein Trailer kurz vor einem Release erscheint, liegt daher im Rahmen früherer Muster. Bleibt aber Spekulation, solange Valve nichts sagt.

Ob wir im November tatsächlich einen Half-Life 3-Trailer bekommen?

Die Gerüchte, dass wir das nächste Gordon Freeman-Abenteuer vor Grand Theft Auto VI bekommen hält sich bekanntlich schon länger. Dieses Mega-Salzkörnchen in der Suppe haltet sich schon das ganze Jahr 2025. Und bereits letztes Jahr verdichteten sich die Anzeichen, dass es wirklich bald soweit sein könnte.

Die Rauchzeichen von „City 17“ sind stärker als sonst: Insider-Gerüchte, Backend-Beobachtungen und Hardware-Leaks ergeben ein stimmiges Bild, jedoch ohne offiziellen Stempel. Wer Half-Life 3 herbeisehnt (und noch nicht vergessen hat), darf hoffen. Wer Sicherheit will, wartet auf die Worte von Valve. Bis dahin gilt: Genießt den neuerlichen Hype rund um Half-Life 3. Ich warte schon (fast) mein halbes Leben darauf. (Irgendwie habe ich gehofft, diesen Satz irgendwann einmal sagen/schreiben zu können.)

Half-Life 3

Half-Life 3 ist wohl eines der am meisten erwarteten, aber gleichzeitig mysteriösesten Spiele der Videospielgeschichte. Als potenzielle Fortsetzung der gefeierten Half-Life-Reihe von Valve sollte es direkt an die Ereignisse von Half-Life 2: Episode Two anknüpfen, in der die Geschichte um Gordon Freeman und die Rebellion gegen die außerirdische Combine-Herrschaft einen dramatischen Cliffhanger hinterließ. Trotz zahlreicher Gerüchte, Leaks und Andeutungen wurde das Spiel jedoch nie offiziell angekündigt oder veröffentlicht.

Die große Erwartungshaltung resultiert nicht nur aus der bahnbrechenden Spielmechanik und Erzählweise der Vorgänger, sondern auch aus der langen Wartezeit von mittlerweile über 15 Jahren. Valve hat sich seitdem auf andere Projekte wie Steam, DOTA 2 oder Half-Life: Alyx konzentriert. Letzteres wurde 2020 veröffentlicht und gilt als geistiger Nachfolger, jedoch nicht als direkter dritter Teil.

Half-Life 3 bleibt damit ein Synonym für „ewig in Entwicklung“. Ein Phantom, das irgendwie nie erscheinen will.

