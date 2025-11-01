Half-Life 3: Trailer soll in Arbeit sein – Das ist dran!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Half-Life 3 brennt wieder im Gerüchtekessel (und war irgendwie nie weg): Laut Valve-Beobachter Tyler McVicker (via YouTube) arbeitet Valve angeblich an einem Trailer, mit kurzer Spanne zwischen Ankündigung und Release. Offiziell schweigt Valve weiterhin. Aber das wäre nicht die interessanteste Meldung daran.

Gleichzeitig brodeln die Tech-Indizien: In Berichten tauchen ein mysteriöses „Ibex“ im Steam-Backend, eine neue VR-Hardware namens „Steam Frame“ und frische Source-2-Veränderungen (Physik, Audio, Zerstörung) auf. All das nährt die Hoffnung auf ein größeres Valve-Update – vielleicht sogar HL3. Warum nicht.

So solide sind die Hinweise

McVickers jüngste Aussagen werden von mehreren „Insidern“ aufgegriffen. Sie betonen zugleich, dass es sich um Gerüchte handelt und McVicker selbst zwischen gesicherten Funden, Indizien und Spekulation trennt. Kurz: „Trailer in Arbeit“ ist nicht bestätigt, aber plausibel genug, um die Szene zu elektrisieren. Und mich.

Auf Hardware-Seite verdichten sich Hinweise auf „Steam Frame“ (Markeneintrag, Produktionsgerüchte). Ein neues Valve-Headset plus Anpassungen an Source 2 würde erklären, warum im Backend ungewöhnlich viel passiert, unabhängig davon, ob Half-Life 3 wirklich unmittelbar ansteht. Auch das Timing wirkt verführerisch: Valve ist bekannt dafür, Projekte lange intern zu polieren und Kommunikation knapp zu halten. Dass ein Trailer kurz vor einem Release erscheint, liegt daher im Rahmen früherer Muster. Bleibt aber Spekulation, solange Valve nichts sagt.

Ob wir im November tatsächlich einen Half-Life 3-Trailer bekommen?

Die Gerüchte, dass wir das nächste Gordon Freeman-Abenteuer vor Grand Theft Auto VI bekommen hält sich bekanntlich schon länger. Dieses Mega-Salzkörnchen in der Suppe haltet sich schon das ganze Jahr 2025. Und bereits letztes Jahr verdichteten sich die Anzeichen, dass es wirklich bald soweit sein könnte.

Die Rauchzeichen von „City 17“ sind stärker als sonst: Insider-Gerüchte, Backend-Beobachtungen und Hardware-Leaks ergeben ein stimmiges Bild, jedoch ohne offiziellen Stempel. Wer Half-Life 3 herbeisehnt (und noch nicht vergessen hat), darf hoffen. Wer Sicherheit will, wartet auf die Worte von Valve. Bis dahin gilt: Genießt den neuerlichen Hype rund um Half-Life 3. Ich warte schon (fast) mein halbes Leben darauf. (Irgendwie habe ich gehofft, diesen Satz irgendwann einmal sagen/schreiben zu können.)

