Steam Controller 2: Neues „Triton“-Icon entdeckt – Valve-Hardware rückt näher

Kurz vor dem Wochenende sorgt ein Datamine für Wirbel: In einer aktuellen Steam-Aktualisierung ist ein neues Controller-Icon mit dem Codenamen „Triton“ aufgetaucht. Parallel erinnern Insider an frühere Funde zum „Ibex“-Gamepad, also genau jenem Steam Controller 2, der seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert.

Valve arbeitet ohnehin an einem Wohnzimmer-Gerät („Fremont“) auf SteamOS-Basis. Benchmarks deuten auf eine AMD-Sonderlösung („Hawk Point 2“) hin, eher Konsole als Handheld – genau wie es Microsoft mit seiner nächsten Xbox vorhat.

Steam Controller 2: Wie passt „Triton“ zu „Ibex“?

Dataminer fanden in Steams Backend-Bereich neue Symbole für einen Controller mit Touchpads: minimalistische Platzhalter, die nicht alle Tasten zeigen sollen. Genau das unterstrich Leaker Brad „SadlyItsBradley“ Lynch (via x.com), der bereits 2024/2025 wiederholt vom Codenamen „Ibex“ für den Steam Controller 2 sprach. Kurzfassung: „Triton“ taucht als frisches Icon auf, „Ibex“ bleibt als interner Codename etabliert.

Mit dem Steam Deck hat Valve gezeigt, wie gut sich PC-Gaming ohne Windows-Ballast anfühlen kann. Ein Wohnzimmer-Setup aus „Fremont“ + Steam Controller 2 wäre der nächste logische Schritt, inklusive Gyro, Trackpads und Deck-Komfort in einem separaten Gamepad. Das Ziel: ein günstiges, konsolenartiges Erlebnis auf Linux/SteamOS, ohne die offenen PC-Vorteile zu opfern.

Valve-Konsole samt neuem Steam Controller?

In Foren und Subreddits überwiegt die Vorfreude: Viele wünschen sich Deck-Ergonomie als „echtes“ Pad, andere hoffen auf faire Preise, gerade im Vergleich zu einem möglichen Xbox-/PC-Hybrid. Skepsis bleibt bei Anti-Cheat-Titeln (Fortnite, Call of Duty & Co.) unter Linux. Kurz: Die Nachfrage ist da, die Alltagstauglichkeit wird an Kompatibilität hängen, wie viele Spielerinnen und Spieler meinen.

Was bedeutet das für dich? Wenn du schon Steam Deck-Fan bist, könnte der Steam Controller 2 das perfekte Couch-Pad werden. Und falls du Windows am TV satt hast, liefert ein SteamOS-Setup einen schlanken Weg zu deiner Steam-Bibliothek, vorausgesetzt, deine Lieblingsspiele (und deren Anti-Cheat) spielen mit.

Alle Infos sind unbestätigt: Valve hat den Steam Controller 2 bisher nicht offiziell angekündigt. Datamines können sich ändern. Wir aktualisieren, sobald Valve Details nennt.

