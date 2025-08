Half-Life 3 Release-Update: Leak deutet auf finale Entwicklungsphase von „HLX“ hin

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Seit Half-Life 2: Episode 2 warten Fans weltweit auf die Fortsetzung – ganze 17 Jahre später scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Ein neuer Leak machte Ende Mai diesen Jahres Hoffnung auf Half-Life 3, aber nicht ohne einen bitteren Beigeschmack: Es könnte gleichzeitig das Ende der Reihe sein.

Laut Videos der bekannten Leaker Tyler McViker und Gabe Follower enthielt das große Counter-Strike 2-Update vom 29. Juli nicht nur Gameplay-Änderungen, sondern auch spannende Anpassungen an der Source-2-Engine, die direkt auf HLX verweisen.

Eine neu entdeckte Code-Zeile sorgt dabei für Spekulationen: Sie erwähnt „Thumper“, die in Half-Life 2 dazu dienten, „Antlions“ fernzuhalten. Viele sehen darin einen direkten Hinweis für Dataminer, dass das Projekt aktiv in Entwicklung ist und möglicherweise kurz vor dem Abschluss steht.

AI-Refactoring und neue Entwicklungs-Tools

Besonders interessant sind die massiven Änderungen im Bereich der KI-Skripte. Die Refaktorierung der AI-Events in den FGD- und Lokalisierungsdateien verändert, wie NPCs auf Ereignisse reagieren. Anstatt nur auf Geräusche zu hören, werden nun komplexere AI-Events verarbeitet. Dass diese Funktionen jetzt in einer finalen Definitionsdatei dokumentiert sind, deutet darauf hin, dass sie fertiggestellt und für das Level-Design nutzbar sind.

Auch Valves Level-Editor Hammer wurde aktualisiert und unterstützt jetzt Features, die schon länger über HLX geleakt wurden: Fahrzeuge, Wind-Physik, Modell-Deformationen und sogar Thermodynamik-Systeme. Die neuen Dokumentationen lesen sich laut Insidern wie Tutorials. Ein Schritt, der normalerweise erst in späten Entwicklungsphasen erfolgt, wenn Tools auch für Modder vorbereitet werden.

Die Valve-Insider berichteten außerdem, dass einige Entwickler vom HLX-Team auf andere Valve-Projekte gewechselt sind. Während dies oft ein Hinweis auf einen Abbruch ist, glaubt Gabe Follower, dass ihre Arbeit schlicht abgeschlossen ist und das Spiel nun nur noch Feinschliff braucht. Dieses Muster entspricht typischen Endphasen in der Spieleentwicklung, wenn große Teams sich verkleinern und nur noch Bugfixing und Polishing übrig bleiben.

Ursprünglicher Artikel vom 26. Mai:

Half-Life 3 kommt wohl – aber Fans könnten bitter enttäuscht werden

Der bekannte Insider DanielRPK (via Comicbook.com) will erfahren haben, dass Valve Half-Life 3 intern als „finales Kapitel“ betrachtet. Das Spiel sei aktuell in Entwicklung und soll die Geschichte rund um Gordon Freeman endgültig abschließen – danach soll es keine Hauptspiele mehr im Half-Life-Universum geben.

Nach „Half-Life Alyx“: Story führt zu einem logischen Finale: Mit Half-Life: Alyx veröffentlichte Valve 2020 ein gefeiertes Virtual Reality-Prequel, das mit einem Twist endete, der wieder direkt zu Episode 2 führte. Für viele war das ein Signal: Die Geschichte lebt – Half-Life 3 kommt vielleicht doch. Es wäre unlogisch, einen weiteren Cliffhanger einzubauen, wenn keine Fortsetzung geplant ist.

Genau deshalb sind die aktuellen Gerüchte so spannend (und zugleich enttäuschend). Denn statt einer neuen Trilogie oder regelmäßigen Episoden soll Half-Life 3 laut Leak das große Finale darstellen. Danach will sich Valve angeblich von der Marke verabschieden. Zumindest für Hauptspiele mit Gordon Freeman in der Hauptrolle.

Warum ein Ende logisch, aber traurig wäre

Valve ist kein Studio wie andere. Statt jährlich neue Titel zu veröffentlichen, setzt man intern auf flache Hierarchien, kreative Freiheit – und nur wenige, aber große Spiele. Der Druck, den ein Half-Life 3 nach all den Jahren erzeugt, ist enorm. Ein Abschluss könnte helfen, endlich einen Haken an das Kapitel zu setzen – für Entwickler und Fans gleichermaßen. Man kommt quasi zur „Ruhe“.

Trotzdem fällt es schwer zu glauben, dass Valve das Universum komplett ruhen lässt. Möglich wären weitere Spin-offs wie Alyx, vielleicht mit anderen Charakteren, anderen Perspektiven oder neuen Technologien.

Kommt Half-Life 3 wirklich noch 2025?

DanielRPK zufolge könnte Half-Life 3 noch dieses Jahr angekündigt werden. Valve selbst schweigt wie immer – offiziell wurde nichts bestätigt. Doch wenn die Gerüchte stimmen, steht uns ein emotionales Comeback bevor. Und womöglich kein Abschied auf Raten.

Valve ist bekannt dafür, unkonventionell zu arbeiten. Selbst wenn HLX tatsächlich in der finalen Phase ist, heißt das nicht, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht. Anders als klassische Publisher setzt Valve oft auf plötzliche Releases. Half-Life: Alyx wurde nur wenige Monate vor Launch enthüllt. Fans hoffen, dass auch HLX ohne jahrelanges Marketing plötzlich aus dem Nichts erscheint. Dass die neuen Dokumentationen von Ende Juli bereits Modding zeigen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Valve von Beginn an auf eine große Community setzt. Eine Veröffentlichung mit sofortiger Mod-Unterstützung würde zur Philosophie der Half-Life-Reihe passen und die Lebensdauer des Spiels massiv verlängern.

Bereits seit 2021 laufen die Gerüchte, dass Valve Half-Life 3 in Entwicklung hat. Also die Entwicklung neu gestartet hat. Letztes Jahr enthüllte ein Dataminer mögliche Hinweise auf der Steam-Plattform. Anfang 2025 gingen bereits Release-Gerüchte für heuer ein. Erst kürzlich wurden Stimmen laut, dass der Titel bereits von Anfang bis Ende spielbar sein soll und noch vor GTA 6 erscheinen könnte! Irre. Damit hätte wohl niemand gerechnet, wenn es wirklich so eintritt!