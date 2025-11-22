Half-Life 3: Insider behauptet, die Enthüllung 2025 sei „weiter voll im Plan“ und deutet geheime Valve-Taktik an

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Half-Life 3 ist DAS Einhorn der Gamingwelt. Jeder redet darüber, niemand hat es gesehen, und dennoch spürt man ständig, dass etwas in der Luft liegt. Seit Monaten häufen sich Hinweise darauf, dass Valve endlich bereit ist, die Fortsetzung einer der wichtigsten Serien aller Zeiten zu enthüllen. Und nun kommt ein neuer Baustein hinzu: Ein Insider behauptet, das Release-Datum für HL3 längst zu kennen und sorgt gleichzeitig für eine überraschende Wendung.

Im jüngsten „Insider Gaming“-Podcast-Folge wurde das Thema erneut aufgegriffen. Und diesmal klingt es so, als könnte Valve hinter den Kulissen ein „ausgeklügeltes Spiel spielen“.

Half-Life 3-Insider: „Ich kenne das Release-Datum, aber ich sage es nicht“

Co-Host Mike Straw sorgt für die wohl brisanteste Aussage seit Langem. Er sagt, dass er den vermeintlichen Release-Termin von Half-Life 3 vorliegen hat. Doch er weigert sich, ihn öffentlich zu nennen. Der Grund ist fast schon filmreif: Er glaubt, dass Valve eine Canary Trap einsetzt – ein System, bei dem verschiedene Insider absichtlich leicht unterschiedliche Informationen bekommen. Deren Weitergabe würde sofort verraten, wer die Quelle des Leaks ist.

Straw sagt ganz offen: „Er werde das Datum so lange nicht anfassen, bis er beweisen kann, dass es keine Falle ist.“ Allein diese Aussage bringt neuen Schwung in die Diskussion. Ein Insider, der eine Info verweigert? Das ist selten. Und es zeigt, wie ernst Valve offenbar wieder geworden ist.

Warum die Enthüllung 2025 realistischer wirkt denn je

Trotz der Vorsicht bleibt Straw bei seiner zentralen Einschätzung: Half-Life 3 wird 2025 enthüllt. Interessant ist jedoch, wo es seiner Meinung nach NICHT passieren wird: bei den The Game Awards 2025 am 11. Dezember.

Straw geht davon aus, dass die Enthüllung davor stattfinden wird und die Game Awards eher als zweite Präsentation dienen könnten, also als vertiefende Vorstellung nach dem eigentlichen Reveal. Das passt zu Valves ungewöhnlichen, aber oft sehr kontrollierten Veröffentlichungsstrategien.

Valve-Insider bleiben ebenfalls bei ihren Aussagen

Brisant ist: Straw steht mit seiner Einschätzung nicht allein da. Auch zwei bekannte Valve-Quellen, Tyler McVicker und Gabefollower, halten weiter daran fest, dass 2025 das Jahr der Enthüllung wird.

Beide stützen sich auf technische Hinweise, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind. Besonders ein Update von Counter-Strike 2 sorgte für Aufsehen: Die Engine wurde mit einer neueren Version der Source-2-Tools abgeglichen, und im Code fanden sich zahlreiche HLX-Verweise. Hintergrund: HLX wird seit Jahren als möglicher Codename für Half-Life 3 gehandelt. Das klingt nicht mehr nach Zufall. Eher nach einem Projekt, das intern längst läuft.

Was das alles wirklich bedeutet

Nimmt man alle Aussagen zusammen, entsteht ein Bild, das deutlich klarer ist als noch vor wenigen Monaten:

Mehrere Insider mit guten Kontakten sagen unabhängig voneinander dasselbe.

Technische Hinweise in den Valve-Spielen passen exakt zu ihren Aussagen.

Valve verhält sich auffällig still, aber aktualisiert gleichzeitig seinen Engine-Unterbau.

Insider sind so vorsichtig wie selten, was meist ein gutes Zeichen ist.

Half-Life 3 bleibt weiterhin ein Mythos. Aber seit langer Zeit fühlt es sich wieder so an, als wäre dieser Mythos greifbar. 2025 dürfte also noch eines der spannendsten Jahre werden, die Fans dieser Serie je erlebt haben.

