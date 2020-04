Half-Life: Alyx Fahrzeuge – Der Grund warum es keine Vehikel im Spiel gibt

Half-Life Alyx (VR) - (C) Valve

Half-Life: Alyx kam aus dem Nichts, wurde 2019 angekündigt und revolutionierte Virtual Reality. Während einige nicht besonders erfreut darüber waren, dass das Spiel exklusiv für VR ist, gab es der klassischen Serie einen neuen Kontext. Es fehlten aber auch einige Dinge. Der Nahkampf, insbesondere die Brechstange, und Fahrzeuge, von denen es in Half-Life 2 und seinen episodischen Fortsetzungen mehrere gab, aber der Grund dafür ist etwas komplizierter. Der Grund warum Half-Life: Alyx Fahrzeuge fehlen!



Im Gespräch mit VG247 erklärte Game-Designer Robin Walker, warum das Team beschlossen hat, Fahrzeuge in Half-Life: Alyx nicht einzubauen. Es war ihm klar, dass dies nicht darauf zurückzuführen war, dass das Team der Ansicht war, dass Fahrzeuge in VR nicht funktionieren könnten, sondern vielmehr darauf, dass das Team nicht bereit dafür war.

“Es war nicht so, weil wir nicht glauben, dass sie [Fahrzeuge] in VR oder so arbeiten”, sagte Walker. “Wir sind nicht an den Punkt gekommen, an dem wir viel Zeit damit verbracht haben, über Fahrzeuge nachzudenken.”

Half-Life: Alyx Fahrzeuge – Warum gibt es keine?

Im Gespräch ging er dann etwas konkreter darauf ein, warum Fahrzeuge fehlen.

“Ohne Fahrzeuge würden sich die Spieler langsamer durch den Raum bewegen, genauer erforschen, und unsere Antwort darauf war, der Welt mit noch mehr Details zu füllen.”



„Ich erinnere mich, dass wir in Half-Life 2 schon damals Schwierigkeiten hatten, die Auswirkungen der Spieler in Fahrzeugen auf die Dichte in Einklang zu bringen. Wenn Sie sich an das Küstengebiet von Half-Life 2 mit dem Buggy erinnern, mussten wir im Wesentlichen eine visuelle Sprache mit Spielern für den Ort festlegen, an dem Sie aus Ihrem Buggy aussteigen und die Umgebung erkunden müssen.“

Vielleicht fügt Valve eine weitere Mission für das VR-Abenteuer hinzu, mit Fahrzeugen. Das würde sicherlich einen großen Spaß machen. Half-Life: Alyx ist für PC (Steam) verfügbar. Unseren (ersten) PC-VR-Spieletest könnt ihr hier nachlesen. Ein Wendepunkt in der VR-Geschichte!

Quelle: VG247.com