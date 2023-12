GTA Online: Das neueste Update lässt euch Polizeiautos kaufen

GTA Online gibt es mittlerweile seit über einem Jahrzehnt, und man sollte meinen, dass Rockstar in dieser Zeit so ziemlich alles hinzugefügt hat, was sich die Spieler wünschen könnten. Eine von den Fans seit Jahren geforderte Ergänzung ist die Möglichkeit, Polizeifahrzeuge zu kaufen, etwas, von dem man annehmen könnte, dass es bereits verfügbar ist, wenn man bedenkt, über welches Spiel wir hier sprechen. Nun, es scheint, als ob Rockstar endlich den Forderungen der Fans nachgegeben hat und im Rahmen des jüngsten Chop-Shop-Updates drei Polizeifahrzeuge hinzugefügt hat. Insgesamt drei Fahrzeuge können jetzt gekauft werden, nachdem bestimmte Anforderungen erfüllt wurden, darunter der Unmarked Cruiser, der Stanier LE Cruiser und der schicke Police Riot Van. Sie alle sind für 2,9 bis 4,8 Millionen Dollar erhältlich.

Polizeiautos in GTA Online kaufen

Um die Sache noch besser zu machen, gibt es eine ganze Reihe von Anpassungsmöglichkeiten für den Stanier LE Cruiser, der mit über 120 Bemalungen sowie einer Reihe von Beleuchtungsoptionen und ein paar Rammstangen ausgestattet ist. Leider kann man den Unmarked Cruiser nicht anpassen, wahrscheinlich, weil das den Sinn des Fahrzeugs irgendwie zunichtemacht. Es scheint auch, dass diese drei Fahrzeuge nicht die einzigen Polizeiautos sind, die zu GTA Online hinzugefügt werden. Laut einem Tweet von GTALeaks ist es ihnen gelungen, das Modell eines weiteren Fahrzeugs auszugraben, das im jüngsten GTA 6-Trailer zu sehen war. Es heißt Gauntlet Hellfire, und die Existenz des Modells deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich in einem zukünftigen Update zu GTA Online hinzugefügt wird.

BREAKING: After over ten years, police vehicles are finally able to be purchased in GTA Online! pic.twitter.com/GFB7vtwMwE — GTABase.com (@GTABase) December 12, 2023

Natürlich kommt GTA 6 erst 2025 auf den Markt, also ist Rockstar Games noch ein paar Jahre davon entfernt, GTA Online einfach aufzugeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im Laufe der Jahre bis zur Veröffentlichung von GTA Online noch einige Erweiterungen zum Thema GTA 6 erwarten können, da Rockstar alles tun wird, um das Spiel bekannt zu machen. Es ist nicht so, dass das Spiel zusätzliche Aufmerksamkeit braucht, aber es wird ein netter Bonus für GTA Online Spieler sein, die so lange dabei geblieben sind.