GTA: Rating Board-Leak stellt Fans vor bizarre Tatsachen!

Bei einem neuen GTA-Leak kratzen sich viele Fans der Serie am Kopf! Das Pan European Game Information Rating Board, besser bekannt als PEGI, hat kürzlich zwei Grand Theft Auto-Spiele bewertet. Wieso?

GTA 5 wurde 2013 veröffentlicht und war ein großer Erfolg. Dank der Beliebtheit von GTA Online, das bis heute regelmäßig aktualisiert wird, generiert Rockstar Games eine konstante Einnahmequelle. Die Spielausgabe des Entwicklers hat sich nach der Veröffentlichung des Spiels erheblich verlangsamt. Seitdem wurde nur ein weiterer Titel des Entwicklers veröffentlicht, der Open-World-Western Red Dead Redemption 2. Die meisten Leaks und Gerüchte, die in Bezug auf Rockstar auftauchen, drehen sich in der Regel um die mögliche Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6, weshalb insbesondere die Bewertung dieser beiden Spiele so seltsam ist.

Die Beschreibung der Spiele weist definitiv darauf hin, dass es sich um das Original Grand Theft Auto und Grand Theft Auto 2 handelt, die für die ursprüngliche PlayStation veröffentlicht wurden, und nicht einfach um die falschen Games unter einem falschen Titel. Das erste Spiel hat eine PEGI 16-Bewertung erhalten, während das zweite eine etwas ausgereiftere PEGI 18-Bewertung erhalten hat. Obwohl beide Spiele sehr legitime Bewertungen erhalten, hat Rockstar Games nichts über eine mögliche Neuveröffentlichung oder einen Remaster der GTA-Spiele gesagt. Trotzdem kann PEGI etwas, das nicht existiert, nicht bewerten, so dass dieses Leck möglicherweise außerhalb des Veröffentlichungsdatums und der Plattform glaubwürdig ist.

Die Wahl der Plattform klärt auch nichts auf, da beide Spiele angeblich auf die PlayStation 3 zusteuern. Noch seltsamer ist das angebliche Erscheinungsdatum des 30. April, das bereits gekommen und gegangen ist. Das Veröffentlichungsdatum ist möglicherweise nur ein Platzhalter, da sich in letzter Zeit viele Veröffentlichungsdaten für Spiele verschoben haben, aber die angegebene Plattform ist absolut der verwirrendste Aspekt dieses Lecks. Die PS3 ist seit langem im Ruhestand und sogar die PS4 befindet sich in den letzten Zügen, da die Veröffentlichung der PS5 noch in diesem Jahr geplant ist. Möchte man die Fans der beliebten Spieleserie verwirren?

Die PlayStation 3 wird dank des PlayStation Now-Streaming-Dienstes von Sony immer noch verwendet, und dort könnten diese beiden klassischen Spiele landen. Es wird nichts mehr für das System veröffentlicht, aber Grand Theft Auto ist ein großer Name, der definitiv verwendet werden könnte, um die Bibliothek eines Streaming-Dienstes wie PlayStation Now aufzufüllen. Leider könnten die Spiele aufgrund von Plattformbeschränkungen des Dienstes nicht heruntergeladen werden, aber es wäre ein großer Gewinn für Sony, wenn sie in irgendeiner Weise spielbar wären, selbst wenn sie gestreamt würden, insbesondere angesichts des bahnbrechenden Erfolgs des Xbox Game Pass. Außerdem erleichtert jede Neuveröffentlichung von Grand Theft Auto das Warten auf GTA 6 erheblich. Dies ist praktisch die einzige Möglichkeit, wie dieses Leck sinnvoll ist, es sei denn, die Plattform und die Veröffentlichungsdaten sind beide ungenau und das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auf neueren Konsolen veröffentlicht.

Es kann jedoch für einige enttäuschend sein, wenn die Spiele nur durch Streaming auf PlayStation Now verfügbar sind. Die früheren Grand Theft Auto-Spiele werden nie genug geliebt und daher in der Regel nicht auf andere Plattformen portiert. Ein Remaster oder eine Neuveröffentlichung auf PS4 oder Xbox One wäre eine viel bessere Lösung, aber PlayStation Now ist besser als nichts.

Free GTA$500,000

Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.

The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 1, 2020