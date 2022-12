Rockstar mit “komischen Video” – GTA 6-Trailer noch 2022?

Was möchte uns Rockstar Games mit diesem Kurzvideo sagen? Fans spekulieren, ob uns der GTA 6-Trailer noch dieses Jahr bevorsteht.

2022 hat Rockstar Games die Katze aus dem Sack gelassen und die Entwicklung am nächsten Grand Theft Auto (GTA 6) bestätigt, allerdings noch keinen Trailer dazu veröffentlicht. Seitdem erlebten wir einen massiven Leak, der eine Alpha-Version des Actionspiels zeigte. Viele erwarteten darauf einen offiziellen Trailer für GTA 6 noch im Jahr 2022, der Gameplay aus dem Spiel zeigt. Und das Jahr ist noch nicht vorbei, schickt Rockstar ein eigenartiges Video ins Internet.

Aus dem Nichts ein neues seltsames Video. Und wenn Rockstar etwas veröffentlicht, schaut man ganz genau hin. Immerhin handelt es sich um jenen Entwickler der AAA-Videospiele wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 veröffentlicht hat. Und Rockstar ist bekannt für kryptische Botschaften an seine Fans.

GTA 6 Trailer noch 2022? – Rockstar verwirrt mit Twitter-Logo-Video

Ein bizarres Video von Rockstar Games auf Twitter reicht aus, um Fans von GTA auf das nächste Spiel einzustimmen. Der Haken an der Geschichte: es hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Ein beunruhigendes Hintergrundgeräusch und buntes Mischmasch aus Farben. Es beginnt und endet damit, dass wir ein Rockstar Games-Logo sehen. Es blinkt in verschiedenen Farben. Keine konkreten Hinweise auf irgendetwas. Möchte man meinen.

Der besagte Video-Clip ist nur 15 Sekunden lang, aber natürlich wird damit impliziert, dass es sich um einen schrillen Hinweis zu GTA 6 handelt. Das Rockstar Logo-Video sieht auch so aus, als wäre man im “Drogenrausch”. Immerhin wies ein früherer Leak darauf hin, dass das nächste GTA einen Fokus auf Drogenkartelle haben wird. Klingt alles plausibel. Jetzt muss es nur noch bestätigt werden.

Bewirbt Rockstar Games nur ein GTA Online-Update?

Es wäre untypisch für Rockstar Games einen Trailer für Grand Theft Auto 6 zu veröffentlichen, wenn das Spiel erst in einigen Jahren erscheinen wird. Das neueste Update für GTA Online heißt “Los Santos Drug Wars”. Das Update ging am 13. Dezember 2022 live und würde ebenfalls zum oben gezeigten Twitter-Video passen. Alles andere wäre eine echte Überraschung!

Wann erscheint GTA 6? Obwohl es noch kein offizielles Release-Datum gibt, besagen Gerüchte, dass das nächste Grand Theft Auto irgendwann im Jahr 2025 erscheinen soll. Sollte sich dieses Release-Jahr als wahr herausstellen, liegen zwischen GTA 5 und seinem Nachfolger 12 Jahre. Eigentlich keine lange Wartezeit wenn man The Elder Scrolls-Fan ist. Zwischen GTA 4 und GTA 5 lagen übrigens nur fünf Jahre, aber das kann nicht mehr unterboten werden.

GTA 6 befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung, aber erhofft euch keinen Trailer in nächster Zeit, also nicht 2022 oder 2023.