GTA 6: Keine Hinweise vom Super Bowl in Miami…

GTA Vice City - (C) Rockstar

Es gibt nur ein paar Videospiele über die so oft gemunkelt wurde, wie über GTA 6. Im vorherigen Jahrzehnt war es Half-Life 3, jetzt ist es die Fortsetzung zum erfolgreichsten Titel der Neuzeit: Grand Theft Auto 5. Es gab schon viele Gerüchte über den nächsten Titel von Rockstar, bis jetzt hat Rockstar davon nie etwas bestätigt. Warum auch? Der Hype-Zug fährt auch ohne konkrete Informationen. Der Titel ist in Entwicklung, das zeigte vor wenigen Wochen ein Steuerbericht aus UK. Nun soll das Super Bowl-Finale Hinweise bieten. Eine interessante Theorie.

Vor ein paar Tagen begannen die Fans der noch zu bestätigenden Fortsetzung heftige Spekulationen, nachdem die Werbung für den Super Bowl 54 unglaublich vertraut wirkte. Wie viele wissen, fand das jährliche Football-Spiel dieses Jahr in Miami statt, und so wurde in den Anzeigen die ikonische Grafik von Rockstar’s Grand Theft Auto: Vice City als liebevolle Ode an den einzigartigen Stil der Stadt verwendet. Dies beinhaltete das Zeigen des HUD und der Mini-Map des Spiels über einem Trailer, das Präsentieren des Cover des Spiels mit verschiedenen Football-Stars, die das Artwork ersetzen, und das Verwenden der ikonischen Schriftart des Titels in einem Werbebild.

GTA 6 in Miami?

Während viele zu Recht annehmen würden, dass dies nur eine liebevolle Referenz zu einem klassischen Videospiel in Miami ist, sahen es die Fans von Grand Theft Auto ganz anders. Reddit war schnell in Flammen mit Theorien darüber, wie die Super Bowl-Werbung auf das neueste Spiel in der Serie hindeutete. Leidenschaftliche Fans überprüften sowohl die Vice City-Karte als auch die Minikarte des Trailers, verglichen die Schriften genau, um festzustellen, ob sie neu waren, und analysierten im Allgemeinen jedes einzelne Teil der witzigen Vice City-Referenzen des Super Bowl, um den Anschein von neuem Wissen zu erwecken, das sie konnten. Eine Reihe von Reddit-Nutzern und YouTube-Kanälen waren sich schließlich einig, dass diese Hinweise einen neuen Trailer bestätigen mussten, der entweder während des Superbowl oder – nachdem sich herausstellte, dass er falsch war – irgendwann kurz danach kam.

Offensichtlich bekam der Superbowl 54 keine große Werbung für eine bevorstehende Fortsetzung von Grand Theft Auto, aber es muss gesagt werden, dass die Leidenschaft der Community zeigt, wie sehr sie dieses Spiel wollen. Während eine Reihe von Fans an den falschen Orten nach neuen Hänseleien über das suchen, was sich Rockstar ausgedacht hat, ist es nicht zu leugnen, dass Grand Theft Auto 6 von seiner unglaublich lautstarken Fangemeinde ernsthaft nachgefragt wird.

Wie gesagt, es ist in Entwicklung und Rockstar wird uns darüber informieren, wenn sie es für richtig halten. GTA 6 befindet sich in Entwicklung!