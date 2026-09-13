GTA 6 Online: Rockstar verrät ausgerechnet vor Gericht eines seiner größten Geheimnisse

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Über GTA 6 Online schweigt Rockstar Games bislang auffällig konsequent. Der Fokus liegt jetzt auf die Veröffentlichung auf den Einzelspieler-Titel. Ausgerechnet ein Rechtsstreit mit ehemaligen Mitarbeitern liefert nun aber einen der bislang konkretesten Hinweise auf den Multiplayer des kommenden Blockbusters: Intern wurde offenbar ein Online-Format für 32 Spieler entwickelt beziehungsweise getestet.

Die Information stammt nicht von einem anonymen Leaker oder einem Screenshot aus irgendeinem Forum, so wie wir es sonst kennen. Sie taucht in Unterlagen auf, die Rockstar selbst im laufenden Arbeitsrechtsverfahren in Schottland eingereicht hat.

32 Spieler waren für Rockstar offenbar streng geheim

Interessant ist dabei nicht nur die Zahl selbst. Rockstar bezeichnet die diskutierten Spielfunktionen in den Unterlagen als einige der am strengsten gehüteten Geheimnisse des Unternehmens. Rockstar-Publishing-Chefin Jennifer Kolbe soll die Tatsache, dass Mitarbeiter Angaben zu Spielerzahlen eines noch nicht öffentlich vorgestellten Projekts besprochen hatten, als außerordentlich alarmierend bezeichnet haben.

Die entsprechenden Gespräche sind Teil eines größeren Rechtsstreits. Rockstar entließ 2025 mehrere Mitarbeiter und wirft ihnen vor, vertrauliche Informationen auf einem Discord-Server geteilt zu haben. Die Betroffenen beziehungsweise die Gewerkschaft bestreiten diese Darstellung und werfen Rockstar gewerkschaftsfeindliches Vorgehen vor. Die Frage nach den Kündigungen wird derzeit vor Gericht geklärt.

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GTA Online schafft heute schon 30 Spieler

32 Spieler wirken für eine riesige offene Welt wie Grand Theft Auto VI zunächst nach einer beachtlichen Zahl. Beim Vergleich mit dem Vorgänger fällt allerdings etwas auf: Das aktuelle GTA Online unterstützt offiziell bereits bis zu 30 Spieler. Sollte das erwähnte 32-Spieler-Format tatsächlich die maximale Lobby-Größe von GTA 6 Online darstellen, würde sich die Zahl der gleichzeitig spielenden Personen also nur geringfügig erhöhen.

Das muss allerdings keineswegs bedeuten, dass GTA 6 Online technisch kaum größer wird. Eine komplexere Welt, mehr NPCs, dichterer Verkehr, umfangreichere Physik oder deutlich detailliertere Aktivitäten können wesentlich mehr Rechen- und Netzwerkleistung benötigen als zusätzliche menschliche Spieler.

Aus den Dokumenten geht nicht hervor, dass die fertige Version auf maximal 32 Teilnehmer beschränkt sein wird. Die Zahl könnte sich während der Entwicklung geändert haben oder lediglich einen bestimmten Modus beziehungsweise einen Testaufbau beschreiben. Rockstar Games hat den Online-Part von GTA 6 bislang ohnehin nicht vollständig vorgestellt.