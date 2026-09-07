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Fans müssen sich offenbar gedulden

LEAK - GTA 6 Online: Neuer Bericht nennt überraschend späten Release

GTA 6 Online könnte laut einem neuen Bericht deutlich später als das Hauptspiel erscheinen.

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Artikel von Tim Rantzau +
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Auf GTA 6 Online müssen Fans möglicherweise deutlich länger warten als auf das eigentliche Spiel. Ein neuer Bericht Forbes deutet darauf hin, dass Rockstar den Multiplayer-Modus nicht direkt zum Start von GTA 6 veröffentlichen könnte.

Offiziell hat Rockstar bisher ohnehin kaum über GTA 6 Online gesprochen. Trotzdem gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass es wieder einen umfangreichen Online-Modus geben wird. Schließlich wurde bereits GTA Online zu einem der wichtigsten Bestandteile von Grand Theft Auto 5.

Rockstar könnte sich diesmal mehr Zeit lassen

Beim Vorgänger erschien GTA Online ungefähr zwei Wochen nach dem Start von GTA 5. Beim neuen Titel könnte Rockstar einen anderen Weg einschlagen. Der neue Bericht behauptet, dass GTA 6 Online erst deutlich nach dem Release des Hauptspiels, im Extremfall 2028, erscheinen könnte. Einen konkreten Termin gibt es allerdings nicht.

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Das würde zu Rockstars Vorgehensweise passen. Das Studio könnte sich zunächst vollständig auf die Einzelspieler-Kampagne konzentrieren und anschließend den Multiplayer Schritt für Schritt aufbauen. Für Rockstar hätte das einen weiteren Vorteil: Das Team könnte die enorme Aufmerksamkeit rund um den Verkaufsstart zunächst auf das Hauptspiel lenken, ohne gleichzeitig einen riesigen Online-Service betreiben zu müssen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. - Bild: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. – Bild: Rockstar Games

GTA Online macht die Sache kompliziert

Der Wechsel von GTA Online zu einem möglichen neuen Multiplayer dürfte ohnehin eine Herausforderung werden. Der Modus hat sich über Jahre entwickelt und besitzt inzwischen eine riesige Spielerbasis.

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Ein ehemaliger Valve-Entwickler bezeichnete den Übergang zuletzt sogar als potenzielles Problem für Rockstar. Viele Spieler haben in GTA Online bereits Charaktere, Fahrzeuge und enorme Mengen an Fortschritt angesammelt. Rockstar muss deshalb nicht nur einen neuen Multiplayer entwickeln, sondern auch eine Antwort darauf finden, wie man die bestehende Community zum Wechsel bewegt.

Noch ist nichts offiziell

Wichtig ist deshalb: Rockstar hat keinen Release-Termin für GTA 6 Online angekündigt. Derzeit handelt es sich lediglich um einen neuen Bericht beziehungsweise ein Gerücht.

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Fest steht nur, dass GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Ob GTA 6 Online direkt am ersten Tag verfügbar sein wird oder Rockstar den Multiplayer erst später nachreicht, bleibt damit weiterhin offen.

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