Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die GTA-6-Community versucht schon seit Monaten, aus Leaks, Trailern und offiziellen Bildern ein möglichst genaues Bild der Spielwelt zusammenzusetzen. Jetzt soll das bekannte Mapping-Projekt rund um die Karte von GTA 6 einen wichtigen Meilenstein erreicht haben.

Die Verantwortlichen arbeiten daran, die verschiedenen, teilweise verrückte, Hinweise zusammenzuführen und daraus eine möglichst vollständige Karte von Leonida zu erstellen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die grobe Form der Spielwelt. Auch Straßen, Gebäude, Küstenlinien und andere markante Orte werden Stück für Stück eingezeichnet.

Die Karte entsteht aus vielen einzelnen Hinweisen

Das Besondere an solchen Fan-Projekten ist, dass die Entwickler nicht einfach auf eine offizielle Karte zurückgreifen können. Stattdessen müssen sie zahlreiche Informationsquellen miteinander vergleichen. Dazu gehören unter anderem veröffentlichte Trailer, Screenshots und Gameplay-Szenen. Hinzu kommen Informationen aus vergangenen Leaks, die von der Community untersucht und mit bereits bekannten Bereichen abgeglichen werden.

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Gerade die Größe der Welt macht diese Arbeit kompliziert. Rockstar Games hat bislang nur einen Teil von Leonida offiziell gezeigt. Deshalb müssen viele Bereiche anhand von Landschaften, Straßenverläufen und anderen Details rekonstruiert werden.

Vice City ist nur ein Teil der Welt

Natürlich steht dabei vor allem Vice City im Mittelpunkt. Die Stadt kehrt in GTA 6 zurück, soll diesmal aber deutlich größer und detaillierter ausfallen als im ursprünglichen Vice City. Gleichzeitig besteht die Welt nicht ausschließlich aus der Stadt. Rockstar führt mit Leonida einen gesamten Bundesstaat ein, der verschiedene Regionen und Landschaften miteinander verbindet.

Genau diese Mischung macht das Mapping-Projekt so interessant. Die Community versucht herauszufinden, wie die einzelnen Gebiete miteinander verbunden sind und welche Orte später tatsächlich im Spiel besucht werden können.

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Noch ist nicht alles offiziell bestätigt

Trotz des großen Fortschritts sollte man bei den Kartenprojekten vorsichtig bleiben. Nicht jede eingezeichnete Straße oder jeder angenommene Ort wurde von Rockstar bestätigt. Einige Bereiche beruhen auf Leaks oder Interpretationen von Bildmaterial. Andere sind wiederum das Ergebnis von Rekonstruktionen der Community.

Die Karte sollte deshalb nicht als endgültige Darstellung verstanden werden.

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