GTA 6: Neue Leaks zu Gameplay, Spielzeit & Features sorgen bei Fans für Aufsehen

Ein glaubwürdiger Leaker, der bereits die Nachnamen von Jason und Lucia vor dem zweiten Trailer korrekt vorhergesagt hatte, hat nun neue spannende Details zu Grand Theft Auto VI (GTA 6) veröffentlicht, darunter auch Hinweise auf die Spielzeit. Auf Discord und Reddit erklärte der Nutzer GameRoll, was Rockstar Games angeblich für das Open-World-Spiel plant. Und das klingt nach echten Neuerungen für die Serie.

Schon in GTA 5 konntest du zwischen drei Charakteren wechseln. In GTA 6 soll das System verfeinert werden: Spieler können dem Leak zufolge mit Lucia und Jason nicht nur einzeln, sondern auch gemeinsam durch die Spielwelt laufen – und zwischen ihnen direkt im „Freeroam“ umschalten. Das könnte neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen, vor allem im Zusammenspiel mit Missionen und Fluchtaktionen. Das alleine birgt schon die Idee eines Koop-Modus für GTA 6, allerdings ist das nicht Teil des Leaks sondern meine persönliche Wunschvorstellung.

GTA 6: Über 700 Stores und Einkaufszentren zum Ausrauben?

Eine der größten Neuerungen betrifft offenbar die Anzahl an begehbaren Gebäuden: Laut dem Leaker soll es in GTA 6 über 700 Geschäfte geben – darunter auch Einkaufszentren, die ausgeraubt werden können. Haus-Einbrüche fallen hingegen weg. Auch Verkaufsautomaten und ähnliche Interaktionsobjekte könnten unter diese Kategorie fallen, was die hohe Zahl plausibel macht.

Ein weiteres Detail: In manchen Wolkenkratzern sollen funktionierende Aufzüge integriert sein, die den Zugang zu mehreren Etagen ermöglichen.

Stripclubs, Waffenlager im Kofferraum und mehr

Auch in Sachen Atmosphäre soll Grand Theft Auto VI (GTA 6) neue Wege gehen: Erstmals soll es Stripclubs mit männlichen Tänzern geben. Zudem können Spieler ihre Waffen laut Leak im Kofferraum von Fahrzeugen lagern – ähnlich wie bei den Pferden in Red Dead Redemption 2. Ein Feature das durchaus Sinn macht. Die Möglichkeit, zwei Waffen gleichzeitig zu führen, soll hingegen gestrichen worden sein.

Ein ebenfalls gestrichenes Feature: Das ursprünglich geplante dynamische Deckungssystem im Stil von The Last of Us Part II wurde laut Leaker verworfen, da es nicht gut funktioniert habe.

Wie viel Spielzeit wird GTA 6 bieten?

Der Leaker verriet auch (via Reddit), dass die Geschichte von GTA 6 aus fünf Kapiteln bestehen soll. Ob es einen Prolog oder Epilog gibt, ist unklar. Zum Vergleich: RDR2 hatte sechs Kapitel und ein umfangreiches Nachspiel. Daraus ließe sich schließen, dass GTA 6 etwas kompakter ausfallen könnte – aber mit deutlich umfangreicheren Nebenaktivitäten. Die Story von Red Dead Redemption 2 dauert etwa 65 Stunden, also könnte GTA 6 einen ähnlichen Umfang haben. Mit allen Nebenmissionen kommt man beim Western-Epos von Rockstar Games auf mehr als 150 Spielstunden. Grand Theft Auto VI wird hier wohl nichts nachstehen.

Bisher gab es schon viele Fan-Mythen und Leaks zu GTA 6, die einfach nicht wahr geworden sind. Wir werden sehen wie gut die Leaks von GameRoll sind – obwohl dieser in der Vergangenheit sehr treffsicher war. In anderen Meldungen glauben Fans, dass sie den Schauspieler von Raul Bautista entdeckt haben. Außerdem soll es schwerer werden der Polizei zu entkommen.