GTA 6: Fans glauben, den Schauspieler von Raul Bautista entdeckt zu haben

Fans von GTA 6 glauben, den Schauspieler hinter Raul Bautista entdeckt zu haben, einem scheinbar wichtigen Nebencharakter in der Einzelspieler-Story des Spiels. Entwickler und Publisher Rockstar Games hat kürzlich zahlreiche neue Informationen zu den Hauptfiguren veröffentlicht, und es dauerte nicht lange, bis aufmerksame Fans damit begannen, mögliche Schauspieler und Schauspielerinnen zu identifizieren.

Anfang dieses Monats sorgte Rockstar Games für großes Aufsehen, als es endlich den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto 6 veröffentlichte. Der heiß erwartete Trailer stellte direkt neue Rekorde auf und erreichte innerhalb von nur 24 Stunden über 475 Millionen Aufrufe auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Laut Rockstar Games ist dies der größte und am schnellsten wachsende Videostart in der Geschichte des Internets.

Es überrascht daher nicht, dass Fans jede einzelne Szene des Trailers gründlich analysieren. Neben zahlreichen Theorien und Easter Eggs sind einige davon überzeugt, dass sie den Schauspieler hinter Raul Bautista identifiziert haben. Nachdem 2023 der erste Trailer veröffentlicht wurde, dauerte es nicht lange, bis Fans mutmaßten, dass Lucia von einer bestimmten Schauspielerin verkörpert wird. Ähnlich verhält es sich mit Jason, dem zweiten Hauptcharakter.

Oscar Jaenada is probably playing Raul Bautista in GTA 6.

He posted this shirt with Raul’s face on it to his Instagram story and the similarities between him and Raul are kind of crazy.

I think it’s him. Pretty insane to be posting that under a Rockstar NDA lol. pic.twitter.com/IYmXwskAvG

— GameRoll (@GameRoll_) May 21, 2025