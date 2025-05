GTA 6: Take-Two CEO erklärt die Gründe für die Verschiebung

Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, hat bestätigt, dass GTA 6 verschoben wurde, um der kreativen Vision der Entwickler „ohne Einschränkungen“ gerecht zu werden. Gleichzeitig wurde den Fans versichert, dass der neue Veröffentlichungstermin eingehalten wird. Als lang erwartete Fortsetzung von GTA 5 aus dem Jahr 2013 und als nächstes Kapitel von Rockstars gefeierter Open-World-Krimireihe gehört GTA 6 zu den meist erwarteten Videospielen der letzten Jahre.

Seit der ersten offiziellen Bestätigung im Jahr 2022 stand das neue Grand Theft Auto stets im Mittelpunkt der Gaming-Community. Was zu intensiver Spekulation und Begeisterung führte. Die enorme Vorfreude zeigte sich bereits beim rekordverdächtigen Launch des Ankündigungstrailers sowie bei den zahllosen Fan-Theorien, die darauf folgten. Nach der ursprünglich geplanten Veröffentlichung im Jahr 2025 wurde GTA 6 auf den 26. Mai 2026 verschoben. Um die angestrebte Qualität sicherzustellen.

Nun hat sich auch der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, zu den Hintergründen der Entscheidung geäußert. In einem Interview mit IGN erklärte Zelnick, dass das Erreichen der Perfektion eines Titels während der Entwicklung oft zeigt, dass noch „weiterer Feinschliff“ nötig ist. Angesichts der Auswirkungen auf den Markt betonte er, dass die Entscheidung zur Verschiebung getroffen wurde.

Take-Two Interactive empfand die Release-Verschiebung von GTA 6 als notwendig

Weil man überzeugt war, dass „ein kleiner zusätzlicher Zeitraum“ Rockstar Games dabei helfen könnte, die eigene Vision ohne jegliche Kompromisse umzusetzen. Er fügte hinzu: „Und natürlich unterstützte ich diesen Ansatz.“. Trotz der Verzögerung zeigte sich Zelnick zuversichtlich für das Geschäftsjahr 2025–2026 und erklärte, dass er „ein sehr gutes Gefühl“ habe. Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass solche Verschiebungen auch für ihn persönlich „schmerzhaft“ seien.

Dennoch sei es „das Wichtigste“, das Entwicklerteam in seiner „Suche nach Perfektion“ zu unterstützen. Neben den Gründen für die Verzögerung sprach Zelnick auch beruhigend über den neuen Veröffentlichungstermin von GTA 6. Er verwies auf Rockstars bisherige Erfolgsbilanz und betonte, dass das Studio bei festgelegten Veröffentlichungsterminen „sehr zuverlässig“ sei. Auch das letzte große Spiel des Publishers, Red Dead Redemption 2, erlebte Verzögerungen.

Wurde aber letztlich wie geplant veröffentlicht, nachdem ein finales Datum festgelegt war. Auch wenn sich die Verschiebung von GTA 6 deutlich in Take-Twos Release-Plan für 2025 bemerkbar macht, stehen dennoch einige bedeutende Veröffentlichungen bevor. Unter anderem erscheint Mafia: The Old Country im August und Borderlands 4 im September. Zwei der größten Titel, die 2025 noch von Take-Two und 2K erwartet werden.

