Ex-Rockstar-Entwickler bestätigt: GTA 6 wird seit 2018 entwickelt

Grand Theft Auto VI (GTA 6), eines der am meisten erwarteten Spiele der nächsten Jahre, hat laut einem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter bereits 2018 seine Entwicklung aufgenommen. Der Ex-Environment Artist, der insgesamt zwölf Jahre bei Rockstar Games tätig war, bestätigte in einem kürzlich veröffentlichten Video, dass die Arbeit an dem Open-World-Titel direkt nach dem Abschluss von Red Dead Redemption 2 begonnen wurde.

Dies gibt einen interessanten Einblick in die lange Entwicklungszeit und die technische Komplexität via YouTube-Video, die mit der Schaffung von GTA 6 verbunden sind.

Technische Weiterentwicklung und grafische Qualität

Der Entwickler betonte, dass die grafische Qualität und die Beleuchtung im neuesten Trailer von GTA 6 auf einem völlig neuen Niveau angekommen seien. Besonders beeindruckend sei die ultra-polierte Präsentation, die im Vergleich zu früheren Entwicklungsständen deutlich ausgereifter und feiner abgestimmt wirkt. Besonders die Beleuchtung spiele eine zentrale Rolle, da sie nicht nur für die visuelle Tiefe sorgt, sondern auch die Atmosphäre des Spiels maßgeblich beeinflusst.

Die technische Weiterentwicklung von GTA 6 ist aus seiner Sicht ein wahres Meisterwerk, das sich durch gezielte Inszenierung auszeichne. Der Trailer zeige nicht nur die Fortschritte in der Grafikwelt, sondern auch, wie Rockstar Games in der Lage ist, seine eigene Technologie kontinuierlich zu verbessern, um eine noch realistischere und immersivere Spielerfahrung zu bieten.

Die lange Entwicklungszeit von GTA 6

Die Bestätigung, dass die Entwicklung von GTA 6 bereits im Jahr 2018 begonnen hat, zeigt einmal mehr, wie lange die Arbeit an solchen Open-World-Spielen dauert. Rockstar Games hat sich bekanntlich stets Zeit genommen, um seine Projekte zu perfektionieren, und mit dem kommenden Grand Theft Auto VI setzt das Studio erneut Maßstäbe. Der Fokus auf technische Details und grafische Exzellenz dürfte für viele Fans eine der größten Überraschungen des Spiels sein.

Wir alle dürfen sich also auf ein technisch herausragendes Videospiel freuen, dass wohl viele neue Maßstäbe setzen wird. Auch wenn es noch irgendwie so lange weg ist. GTA 6 hat kürzlich einen Release-Termin bekommen: den 26. Mai 2026.

Red Dead Redemption 2 wurde am 26. Oktober 2018 veröffentlicht. Falls die Entwicklung von GTA 6 direkt am nächsten Tag begonnen hätte, wären bis zum 26. Mai 2026 genau 7 Jahre und 6 Monate oder 2.758 Tage vergangen. Zum Vergleich: In dieser Zeit wurden unter anderem das One World Trade Center in New York City, der Gotthard-Basistunnel in der Schweiz (der längste und tiefste Eisenbahntunnel der Welt), der Shanghai Tower mit 632 Metern und der Burj Khalifa mit 828 Metern in Dubai fertiggestellt. Ein interessanter Blick auf die Dauer großer Bauprojekte.