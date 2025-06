GTA 6: Polizei schwerer zu entkommen – „Ghost Cars“ sorgen für Überraschungen

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass es in GTA 6 deutlich schwieriger werden könnte, der Polizei zu entkommen. Rockstar Games scheint eine neue Mechanik einzuführen, bei der sogenannte „Ghost Cars“ zum Einsatz kommen – Polizeifahrzeuge, die erst bei bestimmten Lichtverhältnissen als solche erkennbar sind.

In diesem Beitrag erfährst du die Gründe für die Release-Verschiebung von Grand Theft Auto 6.

Was sind „Ghost Cars“?

In einem kürzlich veröffentlichten Trailer gibt es eine Szene, in der der Protagonist Jason an einer laufenden Festnahme vorbeifährt. Ein schwarzes Auto, das zunächst wie ein normales Fahrzeug aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Polizeiwagen mit speziellen reflektierenden Decals. Diese Technik wird auch in der Realität eingesetzt, um Polizeifahrzeuge unauffälliger zu machen.

Wie beeinflusst dies das Gameplay von GTA 6?

Falls diese Mechanik tatsächlich ins Spiel integriert wird, könnte das bedeuten:

Sofortige Fahndungslevel : Spieler könnten direkt nach einem Verbrechen entdeckt werden, wenn sich ein „Ghost Car“ in der Nähe befindet.

: Spieler könnten direkt nach einem Verbrechen entdeckt werden, wenn sich ein „Ghost Car“ in der Nähe befindet. Versteckte Polizeipräsenz : Die Polizei könnte sich unauffällig unter die Zivilfahrzeuge mischen und Spieler überraschen.

: Die Polizei könnte sich unauffällig unter die Zivilfahrzeuge mischen und Spieler überraschen. Neue Fluchtstrategien: Spieler müssen noch aufmerksamer sein und ihre Umgebung genau beobachten, bevor sie eine Straftat begehen.

Rockstar Games hat bereits angekündigt, dass GTA 6 das „beste Spiel aller Zeiten“ werden soll. Die Einführung von realistischeren Polizeitaktiken könnte ein weiterer Schritt in diese Richtung sein. Ob diese Mechanik tatsächlich Teil des finalen Spiels sein wird oder nur in Cutscenes vorkommt, bleibt abzuwarten.

In diesem Artikel geht es um den möglichen Darsteller vom Charakter Raul Bautista.