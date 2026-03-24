GTA 6 Leak: Neues Physik-System lässt Fensterscheiben realistisch wie nie zerbersten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Rockstar Games ist bekannt dafür, die Messlatte für Open-World-Spiele mit jedem Titel ein Stück höher zu legen. Doch was nun über GTA 6 ans Licht gekommen ist, hört sich nicht schlecht an.

Ein neuer technischer Leak konzentriert sich auf ein Detail, das im ersten Moment unscheinbar wirkt, aber für die Immersion in der Welt von Vice City wichtig ist. Ein prozedurales System für zerbrechliches Glas. In GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 waren Glasbrüche oft noch auf vordefinierte Animationen oder einfache Splittereffekte angewiesen. Mit der neuen RAGE-Engine soll das der Vergangenheit angehören.

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Wenn Glas prozedural zersplittert

Laut den neuesten Hinweisen, die unter anderem in einem LinkedIn-Profil eines Entwicklers sowie in Code-Fragmenten entdeckt wurden, nutzt GTA 6 ein System, bei dem Glas individuell auf physikalische Einwirkungen reagiert. Das bedeutet: Schießt du mit einer Pistole auf eine Windschutzscheibe, entsteht ein anderes Bruchmuster, als wenn du mit einem Baseballschläger darauf eindrischt oder mit einem Fahrzeug dagegen prallst. Die Risse ziehen sich dynamisch durch das Material, abhängig von der Wucht und dem Winkel des Aufpralls.

Dieses Level an Detailtiefe ist kein Selbstzweck. Es sorgt dafür, dass sich die Welt „echt“ anfühlt. Stell dir vor, du lieferst dir eine Verfolgungsjagd durch die Straßen von Leonida und jede Kugel, die dein Auto trifft, hinterlässt ein einzigartiges Netz aus Splittern in deinen Fenstern. Dass Rockstar bei der Technik keine Kompromisse eingeht, ist kein Geheimnis mehr. Die Entwickler feilen an jedem Grashalm, und auch die Wetter- und Physik-Effekte in GTA 6 sollen laut Berichten einen gewaltigen Sprung nach vorne machen.

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Zerstörung im großen Stil

Die Gerüchteküche brodelt aber noch weiter. Es heißt, dass dieses System nicht nur auf Fahrzeuge beschränkt bleibt. In GTA 6 sollen deutlich mehr Gebäude begehbar sein als in jedem anderen Teil der Reihe zuvor. Der Leak deutet an, dass Fenster von Geschäften, Wolkenkratzern und sogar Wohnhäusern in ähnlicher Weise zerstört werden können. Das würde Überfälle auf ein völlig neues Niveau heben. Wenn du durch eine Scheibe in ein Gebäude einbrichst, hinterlässt du eine physische Spur, die auch für NPCs und Polizei sichtbar bleibt.

Allerdings musst du dich noch ein wenig gedulden, bis du selbst die ersten Scheiben in Vice City einschlagen darfst. Nach mehreren Verschiebungen und intensiven Spekulationen hat sich der Nebel um den Veröffentlichungstag gelichtet. Publisher Take-Two hat inzwischen gegenüber Partnern wie Sony und Microsoft signalisiert, dass der Plan steht. Aktuell ist der Release von GTA 6 für den 19. November 2026 fest im Visier. Rockstar nutzt die zusätzliche Zeit offensichtlich für das Polishing solcher komplexen Systeme wie der Glas-Physik, um zum Start ein fehlerfreies Meisterwerk abzuliefern.

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