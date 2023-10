GTA 6: Bericht sagt dass Wetter und Physics Effekte viel realistischer werden!

Die Engine Demos sehen unglaublich gut aus. Das kann echt genial werden!

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht hat bedeutende Einblicke in die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 und die Verbesserungen am RAGE Engine von Rockstar Games geliefert, zu denen verbessertes Wetter und Physik gehören. Diese Informationen deuten auf eine erhebliche Verbesserung der Fähigkeiten des Motors hin und könnten den Weg für ein innovativeres Spielerlebnis ebnen.

Der Bericht legt nahe, dass die bevorstehende Version des RAGE Engine Verbesserungen in den Bereichen Physik, realistisches Wetter und Verbesserungen der künstlichen Intelligenz sowie andere Funktionen enthalten kann.

Die lange Wartezeit auf Grand Theft Auto 6 hat zweifellos die Geduld der treuen Fangemeinde der Serie auf die Probe gestellt. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen, bei denen neue GTA-Titel regelmäßiger erschienen, ist es nun schon über ein Jahrzehnt her, seit Grand Theft Auto 5 seinen Stempel aufgedrückt hat.

GTA 6 mit verbesserter Engine noch viel realistischer!

Obwohl Rockstar letztes Jahr offiziell Grand Theft Auto 6 angekündigt hat, haben sie Informationen über das Spiel sorgfältig unter Verschluss gehalten. Dennoch sind trotz dieses offiziellen Schweigens kontinuierlich Informationen über GTA 6 durchgesickert, die den Fans verlockende Hinweise und Einblicke in das bevorstehende Spiel geben und wie viel realistischer es wird als das aktuelle GTA v.

Während eine frühere Leckage Einblicke in die Dauer des Entwicklungsprozesses von GTA 6 gab, deutet ein kürzlich erschienener Bericht von Rockstar Mag darauf hin, dass das visuelle Erlebnis im kommenden Spiel alle bisherigen Bemühungen von Rockstar übertreffen wird. Der Bericht hebt erhebliche Verbesserungen in der Fahrzeugphysik hervor, die auf eine deutliche Zunahme der Polygonzahl im Vergleich zu GTA 5 zurückzuführen sind. Dies verspricht präzisere Verformungen und somit eine realistischere Darstellung von Unfällen in der Spielwelt.

Des Weiteren wird erwartet, dass Grand Theft Auto 6 erhebliche Fortschritte in den Bereichen Wasserphysik und Beleuchtung einführen wird. Diese Verbesserungen werden in Form eines umfassenden Wettersystems gipfeln, das die Spielwelt auf verschiedene Weisen beeinflusst.

Zum Beispiel werden Stürme das Fahren erschweren, indem sie Vegetation beschädigen und störende Wellen an Stränden erzeugen. Regen und Wind werden die Fahrzeugkontrolle bei hohen Geschwindigkeiten beeinflussen, während Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und Nächte eine verbesserte Realität bieten und ein intensiveres Spielerlebnis versprechen.

Während nur die Zeit zeigen wird, wie sich GTA 6 als realistischer im Vergleich zu seinen Vorgängern schlägt, wartet das Spiel immer noch auf einen offiziellen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum, was die Fans in freudiger Erwartung lässt.

Im August hat Take-Two Interactive jedoch starke Hinweise darauf gegeben, dass Grand Theft Auto 6 innerhalb der nächsten 20 Monate veröffentlicht werden soll, was die bereits bestehende Aufregung weiter anheizt. Außerdem kursierte im September ein Gerücht online, dass Grand Theft Auto 6 möglicherweise für 150 US-Dollar verkauft wird, ein Preis, der erheblich höher ist als der vieler zeitgenössischer Spiele.