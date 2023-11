GTA 6 Fakten

Entwickler: Rockstar Publisher: Take-Two Genre: Action Release: 31/12/2024 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu GTA 6

Die Gerüchteküche um Grand Theft Auto 6 (GTA 6) brodelt (fast täglich), und dieses Mal dreht sich alles um eine überraschende Behauptung bezüglich der weiblichen Protagonistin des Spiels. Dieses Detail ist zwar für GTA 5-Spieler keine große Sache, aber immerhin dürfte es auch im nächsten GTA-Spiel eine interessante Wendung geben.

Lucias Zukunft und mögliche Wendungen: Ein neues Gerücht, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet, deutet darauf hin, dass Lucia, die erste weibliche Hauptfigur in der Geschichte von Grand Theft Auto, ein Kind bekommen wird. Diese Information stammt aus einem Leak von “Rockstar Universe” und sorgt für reichlich Spekulationen über die Entwicklung der Handlung.

Die brisanten Details des GTA 6-Leaks

Gemäß den Informationen aus dem Leak wird Lucia angeblich ihr Kind in einem Feinkostladen bekommen, eine Bank überfallen und schließlich verhaftet werden – und das alles in der Vergangenheit. Diese ungewöhnliche Abfolge von Ereignissen wirft Fragen auf, wie dies in die aktuelle Geschichte von GTA 6 eingebunden wird. Obwohl Rockstar Games in der Vergangenheit selten Kindercharaktere in Spielen präsentiert hat, bleibt abzuwarten, ob dieses Gerücht tatsächlich zutrifft.

Via RockstarUniverse who had insider information about last week’s GTAVI announcement before going public. Source:https://t.co/LvPnqBe4ik pic.twitter.com/tz1uHJEYIc — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 12, 2023

Dezember-Trailer: Erste Einblicke und mögliche Bestätigung der Gerüchte

Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass der erste Trailer von GTA 6 diesen Dezember erscheinen wird. Fans können es kaum erwarten, erste visuelle Eindrücke vom Gameplay zu erhalten und möglicherweise Hinweise auf die Handlung zu entdecken. Auf “X”, vormals Twitter, ist – abermals – dank GTA 6 ein neuer Rekord gebrochen! Wenn Lucia wirklich ein Kind bekommt, könnten diese Trailer-Einblicke die Gerüchte bestätigen oder widerlegen. Der genaue Release-Termin von GTA 6 bleibt zwar noch ein Geheimnis, aber halte die Augen offen, um herauszufinden, ob dieses aufregende Gerücht Realität wird! Wahrscheinlich werden wir nach den “The Game Awards 2023” mehr wissen. Diese finden am 7. Dezember 2023 statt.

Das nächste Grand Theft Auto befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung.