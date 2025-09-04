Grand Theft Auto VI bringt seltenes GTA V-Feature endlich groß raus

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat mit der Verschiebung von GTA 6 auf 2026 zwar für Enttäuschung gesorgt, aber zugleich auch viele neue Einblicke geliefert. Neben einem frischen Trailer, fast 100 Screenshots und Details zu den Hauptfiguren haben Fans nun ein Detail entdeckt, das bisher fast übersehen wurde: weibliche Polizisten werden in Grand Theft Auto VI eine deutlich größere Rolle spielen, als noch in GTA V.

Schon in GTA 5 und GTA Online gab es vereinzelt weibliche Polizisten, doch sie tauchten nur selten auf. Meistens standen sie in der Nähe von Polizeistationen und wurden nicht zu Einsätzen gerufen. Lediglich spezielle Missionen in GTA Online setzten gezielt auf weibliche Cops.

Hinweise im Trailer entdeckt

Im letzten Trailer zu GTA 6 sind mindestens zwei weibliche Polizisten zu sehen, die bei einer Verkehrskontrolle Männer gegen eine Wand stellen. Fans werteten das als klares Signal, dass sie im Spiel nun aktiv in das Geschehen eingebunden werden.

Bereits in den Leaks von 2022 war von weiblichen Polizisten die Rede.

Fans reagierten positiv: „Wurde ja auch Zeit.“

Schon ein Poster zu GTA 5 zeigte eine Polizistin (Titelbild). Im Spiel selbst blieb ihr Einfluss minimal.

Die Trailer-Szenen deuten an, dass Rockstar dieses Mal ernst. Nicht nur als Deko, sondern als festen Bestandteil der Polizeikräfte einsetzt.

Historie weiblicher Polizisten in GTA

Interessant ist: Bereits in GTA 4 sollten weibliche Cops vorkommen. Zwar fanden Dataminer später unvollständige Modelle im Spiel, ins fertige Release schafften sie es jedoch nie. GTA 6 könnte also erstmals wirklich einen Gleichschritt in der Darstellung der Polizei im GTA-Universum schaffen.

Auf den ersten Blick wirkt das Feature unscheinbar, doch Fans feiern die Änderung. Weibliche Polizeikräfte in GTA 6 könnten das Spiel realistischer wirken lassen und sorgen dafür, dass selbst kleine Details aus GTA 5 im neuen Teil konsequent weiterentwickelt werden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) soll am 26. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) erscheinen – aber nicht gleich im Abo-Modell. Fans sind bereits im Hype-Modus, haben aber bekräftigte Sorgen zu Mikrotransaktionen geäußert. Außerdem sorgen immer wieder skurrile „Leaks“ für Lacher. So behauptete jemand, dass es eine Collector’s Edition mit über 140.000 Disketten geben soll.

