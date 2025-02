God of War Remastered Collection: Enthüllung könnte bevorstehen!

Die Gerüchte um eine God of War Remastered Collection für die PlayStation 5 nehmen wieder Fahrt auf. Nachdem viele Fans auf eine Enthüllung während der letzten State of Play gehofft hatten, blieb die erhoffte Ankündigung aus. Doch nun könnte das Jubiläumsevent der Reihe einen neuen Hoffnungsschimmer bieten.

Warum die Aufregung? Das kalifornische Kunstzentrum Nucleus hat kürzlich die God of War 20th Anniversary Exhibition angekündigt, die vom 15. bis 23. März 2025 stattfinden wird. Im Rahmen dieser Ausstellung werden Tribute-Artworks, Konzeptzeichnungen und Memorabilia von mehr als 30 Künstlern gezeigt.

Ein besonderes Highlight ist das Entwicklerpanel am 15. März um 16:00 Uhr (Pazifikzeit). Hier sollen exklusive Einblicke gewährt werden, allerdings ist bisher nicht bekannt, welche Entwickler von Sony Santa Monica daran teilnehmen werden. Die offizielle Event-Beschreibung: „Die epische Reise begann 2005 mit der Veröffentlichung von God of War auf der PlayStation 2. Zwei Jahrzehnte später, mit insgesamt neun Titeln, ist die Serie zu einer der legendärsten Franchises der Videospielgeschichte geworden. Begleite uns bei der Feier von 20 Jahren unvergesslicher Momente aus Kratos‘ Reise durch die antike griechische und nordische Mythologie!“

God of War Remastered Collection: Hinweise auf eine bevorstehende Enthüllung

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, dass während des Events eine Remastered Collection vorgestellt wird. Doch laut Brancheninsider Jeff Grubb könnte es genau dort soweit sein. In einem Beitrag auf Bluesky schrieb er: „Ich denke, die Gerüchte um die God of War Remastered Collection kamen einfach etwas zu früh. Das wird eher um dieses Event herum passieren.“

Falls sich das bewahrheitet, könnten Fans bald eine Neuauflage der klassischen God of War-Spiele auf der PS5 erleben. Angeblich sollen folgende Titel enthalten sein:

Titel Release Konsole God of War 2005 PS2 God of War 2 2007 PS2 God of War 3 2010 PS3 God of War: Chains of Olympus 2008 PSP God of War: Ghost of Sparta 2010 PSP God of War: Ascension 2013 PS3

Was bringt die Zukunft für Kratos?

Die Gerüchte, wie es weiter geht, gehen etwas auseinander. Zunächst ging man davon aus, dass die Entwicklung des nächsten God of War-Spiels uns die ägyptische Mythologie näherbringen würde. Doch ein anderer Leaker, Tom Henderson, widersprach dieser Theorie und deutete an, dass das nächste Spiel stattdessen eine Vorgeschichte mit einem jungen Kratos in Griechenland erzählen könnte. Was tatsächlich stimmt? Das werden wir wohl erst in ein paar Jahren erfahren.

Eine God of War Remastered Collection war bereits früher Ziel für Spekulationen und Gerüchte. Im DailyGame-Podcast widmeten wir uns dem griechischen Pantheon, als auch dem nordischen Pantheon von God of War.