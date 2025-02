Neues God of War in Entwicklung – Erste Hinweise auf Setting und Story

Die God of War-Reihe begann 2005 mit dem gleichnamigen Titel für die PlayStation 2, in dem Kratos als spartanischer Krieger gegen Ares kämpft, um sich an den Göttern zu rächen. Die Fortsetzung vertiefte die Geschichte, als Kratos gegen Zeus und den Olymp rebellierte. Schließlich fand 2010 auf der PS3 mit God of War 3 die griechische Saga ihren Höhepunkt, als Kratos den Olymp zerstörte. Mit God of War (2018) begann eine neue nordische Saga, die Kratos und seinen Sohn Atreus begleitete, und wurde mit God of War Ragnarök (2022) fortgesetzt. Für das nächste God of War (PS5 bzw. PS6) sind nun Setting und Story-Details bekanntgeworden.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass das nächste God of War-Spiel einen jungen Kratos in den Mittelpunkt rückt und ihn zurück nach Griechenland führt.

Werbung

Gerüchte um Ägypten waren wohl falsch

Während einer aktuellen Episode des Insider Gaming Weekly Podcasts sprach Brancheninsider Tom Henderson über die Zukunft von God of War. Zuvor gab es Gerüchte, dass das nächste Spiel in Ägypten spielen könnte – eine Behauptung, die laut Henderson nicht korrekt sei. Eine neue Quelle soll dem bekannten Leaker verraten haben, dass wir es mit einen jüngeren Kratos auf einer Reise, die seine Vergangenheit mit Zeus beleuchtet, zu tun haben werden.

Ein Prequel oder eine Neuinterpretation? Wenn die Infos stimmen, könnte das nächste God of War eine Art Prequel oder sogar eine alternative Erzählung sein. Der Fokus auf einen jungen Kratos und seine Beziehung zu Zeus legt nahe, dass die Handlung weit vor den nordischen Ereignissen der letzten Spiele spielt. Ob es sich dabei um eine komplette Neuerzählung oder eine Lücke in der bisherigen Geschichte handelt, bleibt abzuwarten.

Kommt die originale Trilogie als Remaster zurück?

Ein weiteres spannendes Gerücht dreht sich um die Rückkehr der originalen God of War-Trilogie. Laut Henderson könnte die Entwicklung eines neuen Spiels mit einer überarbeiteten Version der alten Teile zusammenhängen.

Bereits zuvor hatte der chinesische Insider Lunatic Ignus behauptet, dass Nixxes Software (2021 von Sony übernommen) an einem Remaster der gesamten griechischen Saga arbeitet. Angeblich soll das Spiel im März 2025 enthüllt werden – passend zum 20. Jubiläum der Reihe. Die Sammlung soll alle griechischen Abenteuer von Kratos enthalten, darunter:

Spiel Release Plattform God of War 22. März 2005 PlayStation 2 God of War II 13. März 2007 PlayStation 2 God of War III 16. März 2010 PlayStation 3 God of War: Chains of Olympus 4. März 2008 PlayStation Portable God of War: Ghost of Sparta 2. November 2010 PlayStation Portable God of War: Ascension 12. März 2013 PlayStation 3

Was bedeutet das für die Zukunft der Reihe?

Mit diesen neuen Infos stellt sich die Frage: Wird das nächste God of War wirklich eine Rückkehr in die griechische Mythologie oder nur ein Spin-off? Vielleicht plant Sony, parallel zur nordischen Erzählung eine zweite Storyline zu starten, die sich mit Kratos’ Vergangenheit befasst.

Werbung

Noch hat Santa Monica Studio nichts offiziell bestätigt. Aber falls die Gerüchte stimmen, könnte die Serie bald eine ganz neue Richtung einschlagen – und das sowohl mit einem frischen Abenteuer als auch einer Neuauflage der alten Klassiker.