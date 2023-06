PlayStation Studio Nixxes Software arbeitet wohl an weiteren Remasters

Welche es tatsächlich sein könnten, ist allerdings bisher noch nicht bekannt.

Sony könnte weitere Remaster-Versionen seiner älteren Spiele in Arbeit haben, da eines seiner Studios angibt, sich zunehmend auf die Verbesserung früherer Veröffentlichungen zu konzentrieren.

Diese Information stammt von Nixxes Software, einem Studio, das 2021 von PlayStation übernommen wurde und an einigen der am besten bewerteten PC-Ports ihrer Konsolenexklusivtitel gearbeitet hat. In einem neuen YouTube-Video erklärt das Team, dass es “immer mehr daran arbeitet, Remaster zu erstellen”. Das lässt darauf schließen, dass ältere PlayStation-Spiele mit Verbesserungen auf die PS5 portiert werden könnten.

“Was wir für PlayStation Studios anbieten, sind hochwertige PC-Ports”, sagt der leitende Ingenieur Coen Frauenfelder (ResetEra). “[Wir] arbeiten auch immer mehr daran, Remaster-Versionen zu erstellen.”

Dies ist eine interessante Aussage, da Nixxes in den letzten Jahren nicht unbedingt für seine Remaster bekannt war. Bisher lag der Schwerpunkt des Studios hauptsächlich auf PC-Ports von PS4- und PS5-Exklusivtiteln, die von höherer Qualität waren als einige andere Veröffentlichungen. Zuletzt wurden beispielsweise Horizon Zero Dawn Complete Edition, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart erfolgreich portiert. Nixxes hat sich bei den Fans einen Ruf als zuverlässiges Studio für PC-Ports erworben, insbesondere nach einigen Fehlversuchen wie The Last of Us Part One oder sogar Multi-Plattform-Veröffentlichungen wie Star Wars Jedi: Survivor.

Es ist nicht klar, auf welches Remaster sich Nixxes beziehen könnte, aber die Fans haben ihre Vermutungen. Viele hoffen, dass das Team am lang erwarteten Remaster von Bloodborne arbeitet, da das Spiel derzeit nur für die PS4 verfügbar ist und noch nicht für den PC portiert wurde. Eine remasterte Version des Spiels, die die Möglichkeiten der PS5 voll ausschöpft, wäre besonders auch für PC sehr interessant, da einige Spieler keine Konsolen besitzen und daher den Titel nie spielen konnten.

Das Video selbst gibt keine Hinweise darauf, an welchem Projekt das Team gerade arbeitet. Zumindest wissen wir jedoch, dass Sony Remaster-Versionen im Blick hat. Natürlich könnte es für Nixxes eine größere Herausforderung sein, die länger dauert als ihre gewöhnlichen PC-Ports. Daher ist es unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft erfahren werden, woran sie genau arbeiten. Das Studio hat gerade erst den PC-Port von Ratchet & Clank: Rift Apart veröffentlicht. Dennoch haben wir später im Jahr noch die Game Awards, eine Veranstaltung, die sich hervorragend für die Ankündigung eines umfangreichen Remaster-Projekts eignen würde.