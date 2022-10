God of War Ragnarök: So viel Spielzeit wird versprochen

God of War: Ragnarök - (C) Sony Interactive Entertainment

Noch ein paar Mal schlafen bzw. etwas mehr als einen Monat, dann erscheint das nächste God of War-Videospiel für die PlayStation 5 (PS5). Wie lange wir an God of War Ragnarök Freude haben werden, bis wir die Credits lesen, hat nun ein Insider verraten.

Wie viel Spielzeit wird versprochen? Die Hauptgeschichte von God of War Ragnarök dürfte ungefähr so lange dauern wie das letzte Spiel (God of War, 2018) und somit rund 20 Stunden Spielzeit garantieren. Möchte man alle Nebenquests ebenfalls erledigen verdoppelt sich die Spielzeit auf 40 Stunden. Insgesamt soll es 4,5 Stunden Zwischensequenzen im Spiel geben!

God of War Ragnarök: Mehr Spielzeit als Vorgänger

Im Durchschnitt benötige man für das letzte God of War (2018, PS4) etwas mehr als 32 Stunden. Das würde also bedeuten, dass der Nachfolger, Ragnarök, etwas mehr als 8 Stunden mehr Spielzeit mit sich bringt.

Die ersten “Insider-Zahlen”, von David Jaffe via YouTube, sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Wahrscheinlich handelt es sich auch um Durchschnittswerte, die Entwickler Sony Santa Monica beim Testen berechnet hat. Je nach Spielstil kann es länger, aber auch kürzer dauern.

Wie groß fällt der Download des Spiels aus? Die Download-Größe von God of War: Ragnarök fällt mit ca. 90,6 GB doppelt so groß aus wie der Vorgänger.

Kein Kinderspiel

Was zu erwarten war: God of War Ragnarök wird kein Kinderspiel! Laut der ESRB-Altersbewertung wird der kommende PlayStation-Titel viele Kämpfe bieten und dabei kommt es zu “großen Blutspritzern und sogar Verstümmelungen”. Etwas womit jeder God of War-Fan gerechnet hat. “Spieler können Finishing-Angriffe ausführen, die das Aufspießen aus nächster Nähe mit Klingen- und Handwaffen darstellen”, so der Bericht. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Wörter “fk” und “st” vorkommen.

Wann erscheint die PC-Version von God of War Ragnarök? Eine PC-Version wurde noch nicht angekündigt, scheint aber aufgrund des Interesses seitens Sony Interactive Entertainment, weitere PC-Ports seiner PlayStation-Spiele zu veröffentlichen, als sehr wahrscheinlich.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 exklusiv für die PlayStation 5 und PlayStation 4.

