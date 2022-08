Gerüchte über den Kauf von EA durch Amazon dürften falsch sein!

Bereits seit Monaten spuckt das Gerücht durch das Internet, dass EA durch Amazon aufgekauft werden könnte. Angeblich soll es ein formelles Angebot geben. Bisher wurden diese Gerücht allerdings nicht bestätigt oder dementiert.

Es gibt derzeit auch keine Quellen, denen man trauen könnte – da die Erfolgsquote in der Vergangenheit auf “4chan-Niveau” waren. Laut Quellen der CNBC wird Amazon kein Angebot für Electronic Arts (Publisher von FIFA 23, Madden, Apex Legends, Battlefield) abgeben!

Die Spekulationen haben heute auf diversen Medien für Furore gesorgt, aber anscheinend handelte es sich dabei um eine Falschmeldung.

Ausschlaggebend für die Verbreitung war ein Artikel auf USAToday.com. Eine Richtigstellung wurde online gestellt:

“GLHF – ein Gaming-/E-Sport-Outlet und Inhaltspartner von For The Win – hat heute eine Version dieser Geschichte auf unserer Website veröffentlicht, die gegen unsere redaktionellen Standards in Bezug auf die Verwendung von unbenannt und ungeprüfte Quellen. Wir haben diese Geschichte aktualisiert, um alle Erwähnungen dieser Quellen zu entfernen.”