Gerücht: WWE 2K21 von 2K Sports abgesagt

WWE 2K20 - Stone Cold -(C) 2K Games

Es ist kein Geheimnis, dass WWE 2K20 eine Katastrophe für das WWE-Videospiel-Franchise von 2K war. Das Spiel wurde von Kritikern gekreuzigt und gilt als eines der am schlechtesten bewerteten Pro-Wrestling-Videospiele, die jemals hergestellt wurden. Auch unser Testbericht war alles andere als ein Lobgesang. Der unglaublich schlechte Empfang für WWE 2K20 führte Berichten zufolge zu niedrigeren Verkaufszahlen als erwartet, was offenbar zur Annullierung von WWE 2K21 geführt hat.

Diese Nachricht stammt von Justin Leeper, der früher an der WWE-Reihe von Videospielen gearbeitet hat und einige zuverlässige Quellen hat, die der Spielemarke nahe stehen. Laut Leeper storniert der Publisher WWE 2K21, obwohl dieses Jahr noch ein anderes WWE-Videospiel veröffentlicht wird. Dieses Spiel ist Berichten zufolge von einem anderen Entwickler als Visual Concepts in Arbeit, obwohl weitere Details zum Zeitpunkt nicht verfügbar sind.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Leeper den Status von WWE 2K21 kommentiert. Im vergangenen Dezember veröffentlichte Leeper ein Video, in dem er behauptete, dass mehr als 10 Mitarbeiter das WWE 2K-Entwicklungsteam nach WWE 2K20 verlassen hätten. In diesem Video wies er darauf hin, dass das Budget für WWE 2K21 aufgrund der schlechten Verkäufe für WWE 2K20 ebenfalls gekürzt wurde. Nichts davon wurde jemals überprüft, daher behandelt es für das was es ist: ein Gerücht.

Coronavirus oder die schlechten Verkäufe von WWE 2K20? Der Grund wäre eigentlich egal. Das Spiel gehört komplett überabeitet!

Es sollte auch beachtet werden, dass Leeper zwar eine zuverlässigere Quelle ist als die meisten Leute, die online über WWE 2K21 sprechen, es jedoch keine Beweise gibt, die seine Behauptungen stützen könnten. Es ist durchaus möglich, dass Leeper die Wahrheit sagt, aber es ist auch möglich, dass er falsche Informationen aus seinen Quellen erhalten hat. WWE stellt normalerweise sein nächstes Videospiel zur SummerSlam-Zeit vor. Ob WWE 2K21 abgesagt wird oder nicht, sollte in den nächsten Monaten klar sein.

Coronavirus brachte alle Videospiel-Entwickler in das Home-Office

Die anhaltende Coronavirus-Pandemie hat einige schwerwiegende Probleme bei der Entwicklung von Videospielen verursacht, und es ist möglich, dass sie auch bei der Stornierung von WWE 2K21 eine Rolle gespielt hat. Allerdings sollte sich 2K Sports nach den Rezessionen von WWE 2K20 die Frage stellen, ob es nicht besser wäre das Gameplay zu überarbeiten.

WWE 2K21 soll abgesagt sein. Mal schauen was wir offiziell die nächsten Wochen und Monate zu hören bekommen.