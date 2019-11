Spieletest: WWE 2K20 – Totaler Reinfall

WWE 2K20 - (C) 2K Sports

Wie jedes Jahr kehren die Gladiatoren der WWE auf die Spieleleinwand zurück. Mit Sprüchen wie „Bigger, Better, Badder“ und Hinweisen wie „Bitte nicht zu Hause nachmachen“ werden die Fans auf die knallharte Action vorbereitet. Und als jahrelanger Videospiele- und Wrestling-Fan freue ich mich natürlich wie Bolle auf den neuesten Ableger. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, oder?

Zahlreiche Erneuerungen sollen uns den Spielspaß geben und in eine unvergessliche Erfahrung einsteigen lassen. Überarbeitete Modi, neue Match-Arten, verbesserte Steuerung, noch mehr Herausforderungs-Türme, noch mehr Action, noch mehr Spaß und noch mehr Content für die Zukunft. Das lässt doch einem beim Lesen das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Zu viel versprochen??

Fangen wir mal vorne an. Die Grafik fällt natürlich gleich zu Beginn ins Auge. Und wenn man noch nie ein Wrestling-Game gespielt hat, sieht sie passabel aus. Doch verglichen mit letztem Jahr, haben wir aktuell sogar eine Verschlechterung. Im Menü betrachtet sehen die Gesichter aus, als hätten die Wrestler ihre eigene Halloween-Maske auf. Die Augen sind kleine schwarze Punkte, die sich in der Mitte zu finden versuchen. Im Ring sieht man zwar seinen ausgewählten Wrestler, aber wenn im HUD nicht der Name stehen würde, könnte ich nicht immer genau sagen, um wen es sich gerade handelt. Da ist das Publikum um den Ring teilweise besser gemacht, als die Wrestler selbst. Auf die Glitches will ich gar nicht erst eingehen. Da gibt es bereits genügend Videomaterial im Netz. Aber was haben sich die Macher bei den Vintage Matches gedacht? Um dem Spieler ein Gefühl zu geben, wie Wrestlingsendungen in der Vergangenheit waren, hat man kurzer Hand einen Filter drübergelegt, der uns eine Retroerscheinung vorspielen soll. Dieses Match musste ich nach wenigen Minuten bereits genervt abbrechen. Da hätte es wirklich gereicht, wenn man die Farben etwas blasser erscheinen ließ.

Der MyCareer Modus setzt dem Ganzen noch die Krönung auf. Bessere Cut-Scenes habe ich bereits auf der PS2 gesehen.

Wrestling-Legenden? Nur, wenn man diese teuer im Store einkauft, obwohl mit selbigen das Spiel im Vorfeld beworben wurde.

Gong, Musik und knacksende Knochen

Der Sound war bisher immer eine konstant gute Arbeit. Aber auch hier enttäuscht das Spiel auf ganzer Linie. Mal ist die Einzugsmusik zu laut, dann zu leise, mal hören die Kommentatoren mit ihrer Tätigkeit auf oder die tausenden Zuschauer im Hintergrund gestikulieren wild um sich ohne einen Ton von sich zu geben. Das ist man auch von den Vorgängern anders gewohnt.

Die erneuerte Steuerung ist eine Verschlechterung von bisher allen genutzten Varianten. Das Treffersystem ist so gut wie nicht vorhanden und die Mini-Spiele nehmen die Dynamik aus dem Kampfgeschehen. Besonders frustrierend ist es, wenn man im Herausforderungsmodus kurz vor Schluss wegen eines Mini-Spiels verliert und dann das ganze von vorn beginnen darf.

Fazit

Wenn ich mal über die schlechte Grafik hinwegsehe, wenn ich den Sound ignorieren könnte und für alle technischen Fehler ein Fix-Patch mit der Weihnachtspost erwarten würde, könnte ich mir trotzdem nicht helfen, als diese Auflage als eines der schlechtesten Wrestling-Spiele in der Geschichte zu bewerten. Mit der Begründung: es macht einfach keinen Spaß. Fast jedes Match wurde aufgrund eines Mini-Spiels verloren, obwohl mein ausgewählter Charakter noch bei vollem Gesundheitszustand war.

Um mal eine Wrestling-Legende zu zitieren: „Let me tell ya somethin´ brother…“ dies war leider nix. Eine Sportspiel Reihe in so kurzen Zeitintervallen herauszubringen ist bestimmt nicht einfach. Aber manchmal wäre eine kreative Pause besser, als unfertige Spiele auf den Markt zu bringen und seine Anhängerschaft damit zu vergraulen.

Test Wertung