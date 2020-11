Yuke´s kündigt Zusammenarbeit mit All Elite Wrestling an

© All Elite Wrestling

Die angeschlagene Wrestling-Videospiel-Entwickler-Riege Yuke´s kündigt – nicht ganz unerwartet – eine Zusammenarbeit mit dem Studio AEW Games und tritt in direkte Konkurrenz mit dem Sportgiganten World Wrestling Entertainment an. All Elite Wrestling is coming.

Nun ist die Katze aus dem Sack. Bereits 2019 berichtete Yuke´s über ein neues Wrestling Spiel, dass gegen den WWE 2K Ableger antreten soll. Und nun verkündete Hideyuki Iwashita die Zusammenarbeit mit All Elite Wrestling an, der bereits für legendäre Prügelspiele wie WWF No Mercy und Def Jam Vendetta verantwortlich war.

Just Bring It

Gute Konkurrenz mischt den Markt ja bekanntlich auf. Bleibt abzuwarten in welche Richtung Yuke´s da sich entwickeln möchte. Noch ist nicht entschieden, ob es eine realistische Simulation wird oder eher Fantasy-Elemente einbringt.

Yuke´s bringt nicht nur die Erfahrung in Sachen Wrestling Spielen, sondern hat in seinem Team auch viele kreative Mitglieder, die bereits seit Jahren in diesem Sektor mitwirken durften.

Wir hoffen jedenfalls, das mit der neuen Rivalität ein frischer Aufwind in das Wrestlingspiele-Genre kommt und wir solche Enttäuschungen wie mit WWE 2K20 nicht mehr erleben müssen.