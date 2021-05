Genshin Impact Switch Release angeblich verzögert

Genshin Impact wurde am 28. September 2020 veröffentlicht und verzeichnet seitdem einen großen Erfolg. Innerhalb der ersten zwei Wochen erzielte das Spiel einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar – ein äußerst erfolgreiches Ergebnis für eine neue IP. Ursprünglich wurde das Spiel auf PlayStation, PC, IOS und Android veröffentlicht, doch Fans von Nintendo wünschten sich das Spiel auch für die Switch, was nicht unbemerkt blieb.

Am 14. Januar 2020 wurde die Veröffentlichung von Genshin Impact auf dem Nintendo Switch offiziell angekündigt. Fast anderthalb Jahre sind vergangen und Switch-Spieler warten immer noch gespannt, müssen aber möglicherweise noch länger warten, da sich eine Verzögerung ereignet.

Die Nachricht stammt von Genshin Report, einem engagierten Genshin Impact-Leaker, der bekannt gegeben hat, dass sich die Switch-Version aufgrund der niedrigen Hardware des Nintendo Switch verzögert hat. Die Nachricht ist ein kleiner Schock, da das Spiel auf Mobilgeräten immer wieder außergewöhnlich gute Leistungen erbracht hat. Der Gaming-Bereich auf Mobilgeräten hat sich über die Jahre hinweg zu etwas entwickelt, das die Branche nicht länger ignorieren kann.

Seems I bungled the timing on my own QNA

Anywho let’s get started

I’m going to answer 10 questions about what’s coming to Genshin Impact

Please take these with a grain of salt. Everything is subject to change#原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #genshinimpact #genshin pic.twitter.com/ZYpeUDR6Dn

— Genshin Report (@GenshinReport) May 16, 2021