Genshin Impact Update 4.0 analysiert

Was die Spieler alles erwartet.

Nach einem Jahr, in dem die üppigen Regenwälder und weitläufigen Wüsten der Sumeru-Region erkundet wurden, ist es für Genshin Impact-Spieler an der Zeit, in eine brandneue Region mit dem großen Update Version 4.0 einzutauchen. Das lang ersehnte Update bringt viele wichtige Änderungen und Ergänzungen für das stetig wachsende Open-World-RPG. Jede große Version bringt neue Mechaniken, Charaktere und Gebiete zum Erkunden mit sich, und Version 4.0 bildet da keine Ausnahme.

In diesem großen Update 4.0 von Genshin Impact sind die Spieler eingeladen, die brandneue Region Fontaine zu erkunden und alle neuen Mechaniken und Features zu entdecken, die damit einhergehen. Fontaine, die Region des Elements Hydro, birgt viele Geheimnisse und Rätsel sowohl über als auch unter dem Wasser, das einen Großteil der Region bedeckt.

Fontaine: Die Region des Elements Hydro in Genshin Impact Update 4.0

Die weitläufige Region Fontaine liegt nördlich von Sumeru, nordnordwestlich von Liyue, und die Spieler können nach Abschluss des Prologs sofort an den Rand der Region teleportieren. Wie bei den meisten bisher hinzugefügten Regionen wird Fontaine im Verlauf des 4.X-Update-Zyklus wachsen, aber derzeit gibt es vier Hauptlandflächen, die die Spieler erkunden können, sowie eine Vielzahl von Unterwasserbereichen. Der Hauptknotenpunkt von Fontaine ist der Hof von Fontaine, der die üblichen Annehmlichkeiten bietet, die die Spieler in einer Hub-Stadt erwarten (Abenteurergilde, Schmied und Alchemietisch). Hier ist auch der Sitz des Hydro-Erzdämons Focalors. Die Spieler können dank eines neuen Wegpunkts am nördlichen Rand von Sumeru direkt in die Region Hydro eintauchen, und die Spieler können auch neue Genshin Impact-Weltaufträge und eine neue Erzdämonen-Quest erwarten.

Neben den neuen Aufgaben in Fontaine gibt es auch zahlreiche Unterwasserbereiche, die die Spieler erkunden können, dank der neuen Tauchmechanik, die in Version 4.0 hinzugefügt wurde. Die Spieler erhalten kurz nach ihrer Ankunft und Interaktion mit einer Statue der Sieben die Fähigkeit, in den Gewässern von Fontaine zu tauchen. Das Tauchen unter Wasser funktioniert in Fontaine anders als in anderen Regionen. Unter Wasser verfügen die Spieler über eine einzigartige Ausdauerleiste, verschiedene Angriffsmethoden und einzigartige Erkundungsmechaniken. Ein großer Teil von Fontaine in Version 4.0 besteht aus Unterwasserabschnitten, daher sollten die Spieler sich Zeit nehmen und sich mit den vielen neuen Mechaniken vertraut machen, die mit diesem neuen System eingeführt wurden.

Neue Charaktere und neue Fähigkeiten

Genshin Impact Update 4.0 bringt 3 brandneue Charaktere sowie ein neues Elementarkit für den Reisenden mit sich. Vor allem ist der brandneue 5-Sterne-Charakter auf dem begrenzten Banner Lyney, ein Pyro-Bogenbenutzer. Lyneys Kit dreht sich um seine aufgeladenen Angriffe, ähnlich wie bei Ganyu oder Tighnari, aber mit etwas mehr Dramatik. Er funktioniert am besten in Teams mit mindestens zwei anderen Pyro-Benutzern, was ihn zum ersten Pyro-DPS-Charakter macht, der in einem Mono-Pyro-Team herausragend ist. Seine charakteristische Waffe verstärkt diese Strategie noch weiter.

Lyneys Zwillingschwester: Lynette ist ebenfalls auf den begrenzten Bannern erhältlich, und die Spieler können Lynette auch kostenlos erhalten, nachdem sie Abenteuerstufe 25 erreicht haben. Lynette ist eine 4-Sterne-Anemo-Schwertbenutzerin, die mit ihrer Fähigkeit und ihrem Burst eine gute Menge Anemo anwendet und somit für einige sehr spaßige Wirbel-Builds sorgt.

Freminet gesellt sich in der zweiten Hälfte von 4.0 zum Genshin Impact-Kader. Er ist der jüngere Bruder von Lyney und Lynette, ein Cryo-Lehmbenutzer, der sich auf physischen Schaden spezialisiert und Reaktionen nutzt, die seinen persönlichen Schaden steigern. Für diejenigen, die alle drei Geschwister sammeln möchten, wird es eine Weile dauern, bis der jüngste Geschwisterteil verfügbar ist, da er zusammen mit Childe und Zhongli auf ihren Bannern vorgestellt wird.

Zu guter Letzt erhält der Reisende ein brandneues Element zum Führen. Der Treffer des Reisenden zeichnet sich sowohl auf dem Feld als auch außerhalb des Feldes durch seine Hydro-Anwendung aus, sowohl durch seine Fähigkeit als auch seinen Burst. Die Spieler schalten diese neuen Fähigkeiten frei, indem sie mit einer Fontaine-Statue der Sieben mit dem Reisenden interagieren, und wie immer können die Spieler zwischen den Elementen wechseln, indem sie andere Statuen erneut besuchen.

Mehr Artefakte finden im Update 4.0 von Genshin Impact

Die Artefakt-Sets Goldene Truppe und Marechaussee-Jäger stehen in Version 4.0 zur Verfügung. Diese beiden Artefakt-Sets in Genshin Impact haben einzigartige und starke Effekte, die die Art und Weise, wie Spieler bestimmte Charaktere aufbauen, erheblich verändern könnten. Das Set Goldene Truppe eignet sich besonders gut dazu, den Schaden der Elementarfähigkeit eines Charakters zu erhöhen, wobei der 4-Teile-Bonus große Boni gibt, wenn der Charakter nicht auf dem Feld ist. Dieses Set ist zweifellos eines der besten Artefakte für Fischl, da ihre Fähigkeit einen großen Teil ihres Schadens ausmacht und sie meistens nicht auf dem Feld ist. Dieses Set eignet sich auch gut für Yae Miko, wenn sie nur für ihre Fähigkeit verwendet wird. Wenn man Mikos Burst-Schaden mit einbezieht, ist es immer noch ein großartiges Set, wenn man noch kein gutes Satz der vergoldeten Träume hat.

Was Marechaussee-Jäger betrifft, so ist dies das erste Set, das von Natur aus eine kritische Rate verleiht, was massiv ist. Um jedoch von diesem Set vollständig zu profitieren, müssen die Spieler in der Lage sein, die HP ihres Charakters zuverlässig zu verändern, und nur wenige Charaktere können dies selbständig leicht tun. Dieses Set ist zweifellos das beste Artefakt für Lyney, da er sich mit seinen aufgeladenen Angriffen und Fähigkeiten selbst Schaden zufügen und heilen kann. Auch Xiao kann vom 4-Teile-Bonus dieses Sets gut profitieren, jedoch gilt der 2-Teile-Schadensbonus nicht für Sturzangriffe.

Pneuma und Ousia Genshin Impact Lyney Mistake Arkhe

Arkhe ist eine neue Mechanik in Version 4.0, die stark beeinflussen kann, wie die Spieler mit neuen Feinden interagieren (und mit einigen Objekten der Welterkundung). Beim Erkunden von Fontaine können die Spieler blaue oder gelbe Glühe an Feinden oder Objekten sehen. Diese entsprechen dem neuen sub-elementaren System, das in 4.0 eingeführt wurde, wobei das gelbe Leuchten Pneuma und das blaue Leuchten Ousia ist. Die Spieler müssen Pneuma mit Ousia-Angriffen treffen und umgekehrt, um Rätsel zu lösen oder spezielle Kampfmechaniken auszulösen.

Alle neuen Charaktere, die in 4.0 vorgestellt werden (einschließlich des hydro-gebundenen Reisenden), sind entweder Pneuma- oder Ousia-ausgerichtet und können bestimmte Fähigkeiten nutzen, um ihr ausgerichtetes Element anzuwenden. Darüber hinaus gibt es auch Methoden, vorübergehend Pneuma oder Ousia zu verwenden, um Mechaniken zu lösen, wenn pre-4.0-Charaktere verwendet werden, normalerweise in Form von Bällen aus Pneuma- oder Ousia-Energie, die die Spieler sammeln können, um ihren nächsten Angriff mit dem entsprechenden Element zu versehen.

Neue Waffen und Belohnungen des Battlepass

Die letzte große Veränderung kommt in Form der vielen neuen Waffen, die in Genshin Impact in Update 4.0 hinzugefügt wurden. Ähnlich wie in früheren Regionen gibt es in Fontaine eine neue Auswahl an schmiedbaren Waffen beim Schmied. Diese Baupläne können beim Schmied in Fontaine gegen einige regionale Ressourcen erworben werden. Wie bei vielen Mechaniken in Fontaine haben die Waffen alle eine gewisse Besonderheit in Bezug auf Änderungen der HP-Werte, um viele Arten von Boni zu bieten. Die Spieler werden zwangsläufig auf viele der benötigten Ressourcen stoßen, wenn sie sich zum ersten Mal in Fontaine aufmachen und das Einführungsevent “Relikte: Kreationen der Hydro-Nation” abschließen, bei dem die Spieler neue Feinde und Ressourcen aufspüren, um mehr darüber zu erfahren. Die Spieler können auch das Schwert Fleuve Cendre Fährmann erhalten, indem sie den erforderlichen Fisch für den Fontaine-Angelhändler erhalten.

Zusätzlich zu neuen Schmiedewaffen gibt es im Battlepass eine neue Auswahl an Waffen, aus denen die Spieler auf Stufe 25 wählen können. Wie bei der ersten Auswahl haben alle von ihnen eine kritische Rate als ihren Untereigenschaft. Während nicht alle von ihnen die mächtigsten sind, könnten einige für bestimmte Charaktere sehr nützlich sein, wie zum Beispiel der Bogen Scion of the Blazing Sun, der eine großartige Option für Bogenbenutzer mit Angriffen wie Lyney, Ganyu und Tighnari ist. Das Schwert Wolf-Fang ist ein großer Vorteil für Charaktere, die stark auf ihre Fähigkeit und ihren Burst für großen Schaden angewiesen sind. Charaktere wie Keqing und Ayaka können diese Waffe dank ihrer schnellen Treffer aus ihren Bursts schnell und effektiv nutzen.

Das sind die wichtigsten Veränderungen, die mit dem großen Update auf Version 4.0 von Genshin Impact einhergingen. Die Spieler können endlich ihre Reise durch Teyvat fortsetzen, wobei der nächste Halt die Domäne des Hydro-Erzdämons in Fontaine ist. Version 4.0 bietet viele neue Gebiete zum Erkunden, neue Mechaniken zum Meistern und neue Charaktere zum Aufbauen. Das bedeutet, dass sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler viel zu erwarten haben, bis Version 4.1 erscheint und Fontaine sicherlich weiter ausgebaut wird.

Genshin Impact ist jetzt für PC, PS4, PS5 und Mobilgeräte erhältlich. Eine Version für die Switch befindet sich in Entwicklung.