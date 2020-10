Genshin Impact: In 2 Wochen $100 Mio. Gewinn

Genshin Impact Stormterror (c) miHoYo

Seit Launch sind die Download Zahlen von Genshin Impact hoch geschossen und das Game erfreut sich bei Spielern einer großen Beliebtheit. Auch ich konnte den Hype erleben und das Spiel testen. Es wird einem sehr schnell klar, wo dieses Spiel punktet und wie es eine breite Spielerschafft begeistern will. Aber wie soll sich ein gratis Spiel finanzieren? Vor allem, ein gratis Spiel welches bereits den VOLLEN CONTENT mitbringt. Dieses Phänomen ist nicht nur leicht zu erklären, sondern hat in Genshin Impact in den ersten 2 Wochen über 100 Millionen Dollar eingespielt.

Wie konnte Genshin Impact in 2 Wochenn 100 Mio verdienen?

Bei Genshin Impact handelt es sich um ein Gacha Game. Das ist eine Art Lootbox System oder auch vergleichbar mit den Booster-Packs bei Sammelkartenspielen. Der Spieler bekommt zwar Ingame eine Auswahl an Helden mit denen das Spiel ohne weiteres bestreitbar ist. Man kann diese mit gefundenen Items ausstatten und auch hoch leveln. Es ist ein Prozess der dauert und dem Gamer wirklich Geduld, Können und Taktik abverlangt. Wer aber sein Glück auch ins Spiel bringen möchte, kann mittels eines solchen Packs per Zufall neue Items und auch Helden kaufen. Die Kosten für solche Box halten sich in grenzen, je nach „Stufe“ der Box. Aber genau die geringen Kosten machen es umso verlockender sich zwischendurch eine zu gönnen und vielleicht beschert das Glück einem ja einen 5 Stern-Helden.

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

2,6 Millionen Spieler allein im PlayStation Network

Im PlayStation Network ist es aufgrund der Daten sogar messbar, dass Genshin Impact derzeit über 2,6 Millionen Spieler hat. Und in China hatten sich vor Release 16 Millionen Gamer angemeldet um unter den Ersten zu sein die es downloaden dürfen. Diese Zahlen sprechen Bände und so überrascht es nicht, dass Genshin Impact in den ersten 2 Wochen 100 Millionen Dollar einspielen konnte. Die Begeisterung ist groß und das Spiel liefert derzeit allerlei Grund dazu. Hoffen wir mal dass der künftige Service dieses Level halten kann. Im Moment ist es Rekordhalter für den besten Start, eines chinesisch produzierten Games, aller Zeiten! Habt ihr es euch auch geholt? Spielt ihr Genshin Impact? Schreibt es uns in die Kommentare.