Genshin Impact: Chinesische Zensur im Chat!

Genshin Impact ist ein gewaltiges Free2Play RPG welches derzeit die Spielerwelt begeistert und viel für die Zukunft verspricht. (Wir haben für euch getestet) Mit über 21 Millionen Downloads in nur einer Woche, schafft es damit den besten globalen Start eines chinesischen Videospiels aller Zeiten! Während das Spiel bereits für überraschende Schlagzeilen sorgte mit dem ersten großen Content-Update, dass schon bald kommen soll, haben nun chinesische Spieler etwas anderes entdeckt in der Zensur im Chat.

Das in China dinge Zensiert werden ist nicht neu. Facebook ist im gesamten Land nicht verfügbar. Die Zeitungen und das Fernsehen ist staatlich kontrolliert. Aber Spieler haben nun festgestellt dass es die chinesische Zensur in den Chat von Genshin Impact geschafft hat. So werden unangenehme politische Themen Zensiert. Oder auch schon simple Worte wie Taiwan und Hong Kong. Natürlich war hier seitens der Spieler sofort eine Reaktion auf diversen Medien zu lesen und manche gaben umgehend bekannt die Berichterstattung für das Spiel einzustellen.

Daniel Ahmad, der Senior Analyst reagierte auf die Angelegenheit auf Twitter indem er erklärte, dass es sich bei miHoYo nun mal um eine chinesische Entwicklerfirma handelt und diese somit verpflichtet ist sich an Gesetze und Reglementierungen des jeweiligen Landes zu halten. So wie auch andere Entwickler sich an die Gesetze ihres Landes halten müssen. So ist es nicht unüblich dass es eine globale Version eines Spieles gibt, ohne Zensur und eine für den chinesischen Markt in dem die Zensur greift.

People have asked me why this is:

1. MiHoYo is a Mainland China based developer

2. China's laws and games regulator state that games cannot contain "Anything that threatens China's national unity"

3. All Chinese games censor phrases such as Taiwan / Hong Kong due to this https://t.co/QZ6PerqiTC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 6, 2020