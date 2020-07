Genshin Impact kommt im Oktober auf PC

Wir werden The Legend of Zelda: Breath of the Wild vielleicht nie auf dem PC sehen, aber wir werden mit diesem kommenden PC-Spiel vielleicht nah genug dran sein. Genshin Impact ist ein Hack-and-Slash-Rollenspiel, das seine Zelda-Inspirationen durch eine farbenfroh Welt auszeichnet.

Der Entwickler gibt bekannt, dass das Game im Oktober für PC erscheinen soll. Weitere Einzelheiten zum genauem Datum stehen allerdings noch aus. Allerdings wurde in einem Beitrag auf der Website des Anime-Spiels auch bekannt gegeben, dass wir eine weitere Beta-Version von Genshin Impact erhalten. Diese beginnt am 10. Juli ist aber auf die PS4 beschränkt und auch nur Spielern in Nord und Süd Amerika zugänglich.

Genshin Impact erregte im vergangenen Jahr zunächst die Aufmerksamkeit vieler, als es bei ChinaJoy enthüllt wurde. Es war nicht der beste Start, da viele schnell auf die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen dem Spiel und Zelda: Breath of the Wild hinwiesen. Ein verärgerter Zelda-Fan ging so weit, seine PS4 zu zerschlagen, nachdem er die Ähnlichkeiten bemerkt hatte. Wie Abacus damals berichtete, befürchteten einige Entwickler, dass das Spiel den Ruf der chinesischen Spieleentwicklung schädigen würde.

Seitdem haben sich jedoch die einzigartigeren Eigenschaften des Spiels durchgesetzt, wie das animeähnliche Erscheinungsbild seiner Charaktere und der Kampf im Hack-and-Slash-Stil aus früheren Titeln des Entwicklers wie Honkai Impact Third.