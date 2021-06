General Manager von Call of Duty leitet nun das Battlefield-Franchise

Der ehemalige General Manager von Call of Duty ist nun für das Battlefield-Franchise zuständig. - (C) Activision, EA - Bildmontage: DailyGame

EA hat den ehemaligen General Manager, Byron Beede, von Call of Duty rekrutiert, um das Battlefield-Franchise weiter auszubauen.

Byron Beede, der ehemalige General Manager von Call of Duty, wurde von Electronic Arts (EA) eingestellt, um die Arbeit an Battlefield zu leiten. Der amerikanische Videospiele-Publisher gab bekannt, dass Beede geholt wurde, um das Battlefield-Franchise weiter auszubauen. Interessant, denn schon bald wird das nächste Battlefield (6) enthüllt.

Bereits am 9. Juni startet die große Enthüllung des nächsten Shooters des Franchise.

Beede wird Vince Zampella von Respawn Entertainment berichten, der kürzlich die Leitung von DICE LA aufgenommen hat, dem Studio, das für die Entwicklung der Battlefield-Serie verantwortlich ist. Byron Beede wird für seine Arbeit an Battlefield dieselbe Rolle einnehmen, die er auch schon für Call of Duty inne hatte, wie IGN.com berichtet. Damit dürfte Battlefield ein Live-Service-Spiel sein und zukünftig ständig erweitert werden.

Byron Beede arbeitet neben Call of Duty auch bei Destiny mit

Der General Manager von Battlefield ist kein Unbekannter in der Shooter-Branche. Immerhin hat er in der Vergangenheit auch an Destiny mitgearbeitet, dass ebenfalls lange Zeit bei Call of Duty-Publisher Activision mitgelaufen ist, bevor sich Bungie „selbstständig“ gemacht hat.

Angesichts der Gerüchte, dass sich das kommende Battlefield voll auf den Multiplayer stützt und keinen Einzelspieler-Story-Modus haben wird, dürfte klar sein welche Rolle der Shooter zukünftig einnehmen wird.

Byron Beede war bei Activision auch für die Markteinführung von Call of Duty Mobile zuständig, dass am Smartphone-Markt überaus erfolgreich läuft. Vielleicht erwartet uns zukünftig auch ein Battlefield am Handy, so wie auch ein Halo-Spiel für Smartphones von Microsoft in Arbeit sein soll. Und auch PlayStation möchte am Mobile-Markt zukünftig mit naschen.

Trotz der Popularität von Battlefield ist klar, dass Call of Duty ein größeres Franchise ist. Doch mit dem nächsten Battlefield 6 könnte sich einiges ändern, wenn man Leute wie Beede ins Boot holt.

Battlefield (6) wird nächste Woche enthüllt und befindet sich für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One in Entwicklung.