Master Chief am Smartphone? – Ist „Halo Mobile“ in Entwicklung?

Halo erschien erstmals 2001 für die originale Xbox-Konsole. - (C) Microsoft

Die TiMi Studios der Tencent Tianmei Studio Group gaben eine tiefe „strategische Partnerschaft“ mit den Xbox Game Studios von Microsoft bekannt. Durch diese strategische Zusammenarbeit werden beide Unternehmen an „neuen Spielerlebnissen“ arbeiten. Kommt der Master Chief mit „Halo Mobile“ nun auch auf iOS und Android?

TiMi Studios ist der Entwickler von Call of Duty: Mobile und Honor of Kings. Nintendo erreichte das Studio auch für die Entwicklung des kommenden mobilen Strategiespiels Pokemon Unite. Xbox könnte daran interessiert sein, einige seiner größten Spielemarken auf iOS und Android zu bringen.

TiMi Studios und Xbox Game Studios werden in Kürze weitere Neuigkeiten über die Partnerschaft veröffentlichen. Weitere Informationen könnten am 16. Mai während der jährlichen Spielekonferenz von Tencent bekannt gegeben werden, bei der der chinesische Riese fast 60 neue Spiele vorstellen wird.

Der chinesische Entwickler könnte Smartphone-Spiele für Halo, Gears of War, Forza und viele andere Marken von Xbox entwickeln. Fans können sicher erwarten, dass später in diesem Sommer weitere Informationen angekündigt werden.

Wer sind die TiMi Studios?

TiMi Studios erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der größten Entwickler der Branche. Call of Duty: Mobile erzielte kürzlich weltweit 500 Millionen Downloads.

In der Pressemitteilung gab TiMi außerdem bekannt, dass derzeit Entwickler für „ein neues AAA-Spiel, das der virtuellen Community aus dem Film Ready Player One ähnelt“ rekrutiert werden. Außerdem werden in Los Angeles einige neue Studios gebaut.

Die TiMi Studio Group, eine Tochtergesellschaft von Tencent Games, ist ein preisgekröntes globales Entwicklungsteam für Videospiele mit Hauptsitz in Shenzhen, China, und Niederlassungen in Los Angeles, Shanghai, und Chengdu, China.

TiMi wurde 2008 gegründet und hat eine Reihe von Hit-Titeln entwickelt, darunter Speed ​​Drifters, CrossFire: Legends und Arena of Valor. Das nun auch der Master Chief in Halo Mobile oder ein Gears-Spiel für Handys kommt ist nur eine Frage der Zeit.

Das nächste Halo-Spiel, Halo Infinite, erscheint diesen Herbst 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows PC.