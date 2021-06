Bungie entwickelt ein neues „Multiplayer-Action-Spiel“ – Nicht Destiny 3

Bungie wird 2025 wohl Matter, eine neue Spielmarke, auf den Markt bringen.

Vor ein 6 Wochen wurde von dem Twitter-Account „DestinyNews+“ eine Stellenanzeige für Bungie (ehemals Halo bis 2010, Destiny, Destiny 2) entdeckt. Die Position des Systemdesigners war für eine unangekündigte neue IP gedacht, die sich auf kompetitiven PvP-Multiplayer und eSports konzentrieren wird. Nun ist eine weitere Stellenanzeige aufgetaucht, die wieder dieses „unangekündigte Projekt“ ankündigt.

Bungie sucht einen Inkubations-Sandbox-Designer oder einfach gesagt um jemanden, der das Kampfsystem für Bungies neue IP entwickelt, die anscheinend ein „Multiplayer-Action-Spiel“ sein wird. Die Nachricht kommt nachdem Peter Fabiano von Capcom (Resident Evil, Devil May Cry) zu Bungie als Produktionsleiter gewechselt hat.

„Sind Sie auf der Mission, Spiele zu entwickeln, die Spieler zu tief engagierten Gemeinschaften zusammenführen?“ Die Stellenanzeige lautet. „Verbringen Sie Ihre Zeit damit, darüber nachzudenken, wie verschiedene Spielmechaniken zusammenkommen können, um erstaunliche Teamplay-Momente zu schaffen? Freust du dich darauf zu lernen, wie man ein Gameplay entwickelt, bei dem die Absicht des Spielers, das Action-Spielgefühl und die Lesbarkeit stark am Herzen liegen?

Wenn Sie all diese Fragen mit Ja beantwortet haben, haben Sie möglicherweise eine Zukunft bei Bungie.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Arbeitet Bungie an zwei neuen IPs?

Das Spiel wird als in der Inkubationsphase aufgeführt, ist also wahrscheinlich noch sehr früh in der Entwicklung. Ist es dieselbe neue IP (Matter), auf die sich die frühere offizielle Auflistung bezieht? Mit Gewissheit kann man das nicht sagen, weil es auch in der vorherigen Stellenanzeige nicht namentlich erwähnt wird. Ob es sich dabei um jene Marke handelt von der Bungie schon offiziell gesprochen hat.

Bungie arbeitet derzeit an Erweiterungen für Destiny 2, dass noch mindestens bis 2025 mit neuen Inhalten unterstützt werden soll. Die neue Spielmarke soll nämlich erst in diesem Jahr starten. Für Destiny 2 erscheint 2022 die Erweiterung „The Witch Queen“ und ein Jahr später wahrscheinlich „Lightfall“.

Destiny 2 ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.