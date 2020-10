Top-Games im Oktober 2020

Switch vs. PS4 vs. Xbox One

Wie jedes Monat beschert uns die Gaming Welt auch im Oktober einige sehr spannende Releases. Neugierig wie wir nun mal sind, haben wir einen Blick nach vorne riskiert. Die Liste an Titeln ist beachtlich und wir dachten uns, picken wir mal 6 erwartete Games im Oktober heraus die sich abheben. Wie immer ist dies kein Ranking, sondern nur eine Empfehlung.

Unter den Games im Oktober ist Age of Empires III : Definitive Edition (PC)

Age of Empires prägt seit 23 Jahren die Welt der Echtzeit Strategiespiele und ist von kaum einem PC weg zu denken. Früher oder später kam man mit dieser Spiele Serie in Berührung. Viele von uns denken noch immer mit einem Lächeln an die Stunden die man mit dem Aufbau seines Volkes verbrachte. Nur um mit dem BigMomma und E=mc2 Trooper Code bei den Feinden einzufallen und alles auszuradieren. Age of Empires III brachte ein ganz neues Setting und auch einen neuen Spiel-Stil in das Genre. Nicht alle Spieler waren glücklich über den wechselnden Tenor, aber die Zielgruppe liebte diesen Teil von Age of Empires. Eben dieser Titel erhält jetzt eine Definitive Edition mit aufpolierter Grafik aber auch den ein oder anderen Veränderungen im Gameplay. Die Fans sollten also auf ihre Kosten kommen.

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

Auch Horror Games gibt es im Oktober. Mit The Dark Pictures Anthology : Little Hope (PC, PS4, XBOX One)

Ein Horror Game vom Feinsten erwartet uns im Halloween Monat. Im Stil von Until Dawn ist The Dark Pictures Anthology nicht nur mit echten Schauspielern im Motion Capture entstanden, sondern ein Survival-Horror bei dem die Entscheidungen der Spieler stark Einfluss auf den Ingame-Verlauf nehmen. In Little Hope muss man sich diesen Entscheidungen in verschiedenen Zeitlinien stellen und stellt fest, dass die Figuren aus der Vergangenheit, jenen aus der Gegenwart sehr ähnlich sehen. Wie das sein kann und was das zu bedeuten hat, werden wir herausfinden müssen. Grusel und Spannung sind garantiert, da bereits die ersten Bilder ein schauriges Game versprechen.

Watch Dogs: Legion (PC, PS4, XBox One, Stadia) darf auf dieser Liste nicht fehlen.

Unter den Games im Oktober findet sich auch dieser AAA Titel. Während bereits der zweite Teil der Watch Dogs Serie es schaffte das Level des Games ordentlich zu steigern, bleibt nun mit Spannung zu erwarten was Watch Dogs: Legion für uns bereit hält. Erste Bilder, Videos und Präsentationen lassen Fan-Herzen höher schlagen. Nicht nur zeigt sich im Setting dass wir nun in einem Polizeistaat-London uns bewegen, so wie es wohl von Anfang an in Watch Dogs geplant war. Nein, wir sollen eine Rebellion anführen. Dafür Rekrutieren wir neue Mitglieder und diese sind wie es scheint auch alle spielbar. Dieses Game könnte noch zum Jahresende eines der Highlights des Jahres werden. Wenn es abliefert was es verspricht, stehen die Zeichen gut dafür.

Blast from The Past! Crash Bandicoot 4 : It´s about time (PS4, Xbox One)

Das Entwicklerstudio Toys for Bob arbeitet nicht zum ersten Mal an der Crash Bandicoot Materie. Ihnen verdanken wir die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy die wirklich die alten und geliebten Games wiederbelebt hat. Sie blieben dem Kernspiel treu und polierten es neu auf mit neuer Engine, Graphics, Physics… ein wahres Fest für Crash-Fans. Umso freudiger die Nachricht dass eben dieses Studio im Auftrag von Activision einen neuen Teil für die Serie an den Start bringt. Die Optik wird dem Cartoonigen Stil der Originale gerecht und holt Crash eindeutig ins 20ste Jahrhundert. Ein Plattform Adventure welches wir uns definitiv näher ansehen werden.

Eines der Games mit der größten Fanbase im Oktober ist Star Wars: Squadrons (PC, PS4, XBox One)

In einer weit entfernten Galaxie… hat EA endlich verstanden dass man das Star Wars Franchise ernst nehmen soll. Nach dem furchtbaren Start von Star Wars: Battlefront 2 und dem beschwerlichen Weg zurück zu einem eigentlich ganz guten Spiel, gab es wohl einen Sesselkreis bei EA. Man hat sich zusammengesetzt und den Weg der künftigen Star Wars Games neu überdacht. Und was wir sehen, ist dieser Kurs einfach fantastisch. Er bescherte uns nicht nur das großartige Adventure von Star Wars Jedi : Fallen Order, sondern bringt nun im Oktober das heiß ersehnte Star Wars: Squadrons. Weltraum Schlachtensimulator mit der Option auf VR Unterstützung… Moment… VR Unterstützung? Ich kann also in einem X-Wing endlich Tie-Fighter jagen und Sternenzerstörer torpedieren und sitze dabei IM COCKPIT? Shut up and take my money!

Last but not least, die Legende. Super Mario Bros. 35 (Switch)

Wie lange ist es her, dass ihr zuletzt das klassische Super Mario Bros. für den NES gespielt habt? Was wenn wir euch sagen, dieses Game kommt wieder. Unter den Games im Oktober findet sich nämlich Super Mario Bros. 35 für die Nintendo Switch. Aber wofür steht das 35? Naja, es steht für 35 andere Spieler gegen die ihr simultan antreten müsst in einem Wettbewerb „Wer ist besser in Super Mario Bros?“. Die ersten Bilder und Trailer zeigen uns das bevorstehende Battle. Jeder Gegner den man besiegt, kann zu einem der anderen Spieler geschickt werden, ebenso können bei uns unerwartete Hindernisse auftauchen. Welcher Mario wird am Ende bestehen? Du oder einer der anderen 35?

Welche Games im Oktober stehen auf eurer Liste?

Natürlich erscheinen noch viele weitere geniale Games im Oktober. Welche stehen auf eurer Must-Have-Liste? Welche habt ihr bereits vorbestellt? Und welche werdet ihr euch noch holen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr ja für uns und auch die Community einen heißen Tipp?