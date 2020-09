The Dark Pictures Anthology: Little Hope mit neuem interaktivem Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: Little Hope veröffentlicht, dem Nachfolger zu The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Dieser kann interaktiv genossen werden und soll die Wichtigkeit der Entscheidungen im Spiel aufzeigen.

Der Horror-Titel kann sowohl Solo als auch im Coop gespielt werden, so wie bereits beim Vorgänger. Die Story dreht sich um vier Studenten und ihren Proferssor, die in einer verlassenen Stadt namens Little Hope landen. Während ihrer Verflucht erleben sie immer wieder grausige Visionen aus der Vergangenheit. Diese sind geprägt durch die Hexenprozesse von Andover im 17. Jahrhundert.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.