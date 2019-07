Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben zwei Online- und Offline-Multiplayer-Modi für The Dark Pictures Anthology: Man of Medan angekündigt.

Shared Story Mode (Online)

Teile die Geschichte gleichzeitig mit einem Freund im Zwei-Spieler-Online-Koop.

Beide Spieler erkunden die Welt, treffen Entscheidungen und führen Aktionen aus, die sich auf das Ergebnis der Geschichte und das Schicksal ihrer jeweiligen Charaktere auswirken.

Durchquere Szenen aus einer anderen Perspektive als im Einzelspieler-Modus – manchmal zusammen, manchmal getrennt – in völlig getrennten Szenen, die neue Informationen, Orte und Schrecken enthüllen.

Movie Night Mode (Offline)

Spiele lokal in einer Gruppe von bis zu fünf Spielern mit einem Controller, wobei jeder Spieler die Bewegung, Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten einer der fünf Hauptfiguren übernimmt.

Spieler können wählen, ob sie sich selbst retten oder versuchen möchten, die Charaktere ihrer Freunde am Leben zu erhalten.

Am Ende jedes Durchspiels werden Aktionen und Auswirkungen bewertet – mit Erfolgen und Belohnungen für jeden Spieler.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan erscheint am 30. August für PlayStation 4, Xbox One und PC.