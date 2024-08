The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 ist für 2025 geplant

Directive 8020, das nächste Spiel in der The Dark Pictures Anthology, wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam veröffentlicht, wie der Publisher und Entwickler Supermassive Games angekündigt hat.

Nach den Erfolgen von Until Dawn und The Quarry bringt Supermassive Games ein brandneues Sci-Fi Survival-Horror-Abenteuer, das die Spieler in eine düstere und beklemmende Zukunft entführt. Die Handlung spielt auf dem Kolonieschiff Cassiopeia, das auf einer verzweifelten Mission zur Rettung der Menschheit unterwegs ist. Die Crew steht vor einer tödlichen Bedrohung: Ein außerirdischer Organismus hat sich an Bord geschlichen, der in der Lage ist, das Aussehen und Verhalten seiner Beute nachzuahmen. Diese Fähigkeit macht den Feind unberechenbar und verstärkt das Gefühl der Paranoia und des Misstrauens unter den Besatzungsmitgliedern.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die Crewmitglieder der Cassiopeia, die versuchen, sich gegen den übermächtigen Feind zu wehren und gleichzeitig einen Ausweg aus der tödlichen Falle zu finden. Die Entscheidungen, die der Spieler trifft, haben weitreichende Konsequenzen und können das Schicksal der Charaktere und sogar der gesamten Menschheit bestimmen.

Mit der Hollywood-Schauspielerin Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) in der Rolle der bahnbrechenden Astronautin Young, ist The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 ein cineastisches Horrorspiel, das intensives Survival-Gameplay mit bedeutsamen Entscheidungen und einer verzweigten Handlung verbindet.

Die letzte Hoffnung der Erde. Die Erde stirbt und der Menschheit läuft die Zeit davon. 12 Lichtjahre von der Heimat entfernt bietet Tau Ceti f einen kleinen Hoffnungsschimmer. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf dem Planeten abstürzt, erkennt seine Besatzung bald, dass sie nicht allein sind. Im Weltraum nimmt der Tod viele Formen an.