Tati Gabrielle wurde auf Online-Hass für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ von Neil Druckmann vorbereitet

Tati Gabrielle, bekannt aus The Last of Us TV-Serie und der kommenden Intergalactic: The Heretic Prophet von Naughty Dog, spricht offen über die Herausforderungen, die sie als neue Hauptdarstellerin in einem großen Videospielprojekt erwarten. Während sich die Schauspielerin auf ihre Rolle als Jordan A Mun, eine Kopfgeldjägerin, vorbereitet, hat sie sich auf die reaktionäre und oft giftige Online-Kultur eingestellt – etwas, das sie von Neil Druckmann, dem Geschäftsführer von Naughty Dog, gelernt hat.

Die Vorbereitung auf den Online-Hass

Gabrielle, die bereits in der Uncharted-Verfilmung und der HBO-Serie von The Last of Us Erfahrungen im Bereich Videospieladaptionen sammeln konnte, ist nun erstmals als Schauspielerin in einem Spiel zu sehen. In einem Interview mit Entertainment Weekly (via Eurogamer.net) erzählte sie von der intensiven „Bootcamp“-Vorbereitung, die sie durch Druckmann erhalten hat, um mit den negativen Reaktionen auf ihre Rolle umgehen zu können.

Werbung

Druckmann habe ihr auf den Online-Hass hingewiesen, den auch andere Schauspieler wie Laura Bailey in The Last of Us Part 2 erleben mussten. Bailey, die die umstrittene Abby spielte, war Ziel von Todesdrohungen und aggressivem Online-Hass, nachdem ihr Charakter eine zentrale Rolle im Spiel einnahm, inklusive der Tötung von Joel. Gabrielle bestätigte, dass auch sie bereits mit rassistischen und sexistischen Kommentaren konfrontiert wurde, die ihre Herkunft und ihr Aussehen betrafen, wie etwa ihre rasierte Frisur.

„Ich habe viel Liebe bekommen, aber auch eine Menge Hass“, sagte Gabrielle im Interview. „Es geht dabei um das, was ich repräsentiere – als Frau, als Frau of Colour. Es war hart, besonders, weil ich den Großteil der Zeit nicht in der Social-Media-Welt unterwegs bin. Aber als ich es dann gesehen habe, hat Neil mir gesagt: ‚Ignoriere das. Wir werden etwas Wunderschönes erschaffen.‘“

Das Thema Glauben in „Intergalactic: The Heretic Prophet“

Neben den Herausforderungen, die Gabrielle durch ihre Rolle erfährt, hat sie auch mehr über das Thema des Spiels gesprochen. Intergalactic: The Heretic Prophet thematisiert einen fiktiven Glauben, der im Spiel eine zentrale Rolle spielt. Gabrielle erklärte, dass der Glaube weit mehr umfasst als nur religiöse Überzeugungen, sondern auch Selbstvertrauen, den Glauben an die Gemeinschaft und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

„Glaube bedeutet mehr als nur Religion“, so die Schauspielerin. „Es geht darum, was du hoffst, was du dir wünschst. Was treibt dich an, jeden Tag aufzuwachen?“

Das Spiel, das exklusiv für die PS5 entwickelt wird, befindet sich derzeit in der Entwicklung bei Naughty Dog. Druckmann hat bereits angekündigt, dass das Studio mehrere Projekte in Arbeit hat, darunter mehrere Singleplayer-Spiele, zu denen eben Intergalactic gehört. Wann das Spiel genau erscheint ist bisher nicht geklärt. Auch sind keine relevanten Informationen zu den anderen Spielen bekannt. Nicht darunter ist übrigens The Last of Us: Part 3. Das wurde bereits ausgeschlossen!