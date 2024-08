Until Dawn: Ist das Remake wirklich schon notwendig?

Until Dawn ist ein herausragendes Beispiel im Horror-Genre, das durch seine Vielzahl an klassischen Klischees und ein intensives Erlebnis voller Kabinenfieber beeindruckte.

Neun Jahre nach seiner Veröffentlichung erhält das Spiel nun ein Remake von Ballistic Moon, das nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch eine neue Kameraperspektive mit sich bringt. Dieses Remake überrascht, da es noch nicht einmal ein Jahrzehnt seit der ursprünglichen Veröffentlichung vergangen ist.

Supermassive Games, der Entwickler von Until Dawn, hat seitdem eine Reihe ähnlicher Titel produziert, die sich auf Entscheidungen der Spieler konzentrieren, darunter The Dark Pictures Anthology und The Quarry. Diese Spiele haben eine eigene Nische geschaffen und mit dem bevorstehenden Release des Until Dawn-Remakes wird es spannend zu sehen, wie Ballistic Moon das Spiel neu interpretieren wird. Neben dem Remake ist auch ein Live-Action-Film geplant.

Remakes: Fluch oder Segen?

Das frühe Timing des Remakes ist bemerkenswert. Es besteht die Möglichkeit, dass die vorgenommenen Änderungen zu riskant sein könnten und auch Auswirkungen auf die Verfilmung sowie die zukünftigen Projekte von Supermassive Games hat. Wenn Until Dawn bereits so früh ein Remake erhält, könnte Man of Medan als nächstes folgen, obwohl ein Spiel aus dem Jahr 2019 kaum ein Remake benötigt.

Until Dawn hat sich als Kultklassiker unter Horror-Fans etabliert, was die Entscheidung für ein Remake an sich verständlich macht. Dennoch gibt es Bedenken, dass ein Remake zu früh kommt. Das Remake bringt neue Inhalte, die die Spannung erhöhen könnten, aber ein Erfolg könnte auch dazu führen, dass andere wahlbasierte Titel eine ähnliche Behandlung erfahren. Die geplante Filmadaption kam aufgrund des Erfolgs des Originals zustande und es von den Traditionen der Horrorfilme inspiriert wurde. Die Frage ist also auch, inwieweit Erfolg oder Niederlage des Remakes die Filmproduktion beeinflussen wird.

Die Hauptproblematik bei Remakes und Filmadaptionen liegt darin, dass das Alter des Spiels für den Film nicht relevant ist. Die Umwandlung in Filme dient dazu, das Publikum zu erweitern, aber da die Spiele bereits Hollywood-Schauspieler enthalten, könnte eine Vielzahl an Live-Action-Versionen verwirrend sein. Die nachfolgenden Titel von Supermassive Games haben nicht den gleichen Erfolg wie Until Dawn erreicht. Der Until Dawn-Film wird hoffentlich den besonderen Reiz des Spiels einfangen.