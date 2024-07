Tony Pankhurst im Alter von 67 Jahren verstorben

Tony Pankhurst, der bekannte englische Schauspieler und das Gesicht von The Dark Pictures Anthology, verstarb am 9. Mai 2024 im Alter von 67 Jahren. Pankhurst wurde vor allem durch seine Rolle als Modell für den Kurator bekannt, einen allwissenden Erzähler, der die Geschichten in Supermassive Games populärer Horror-Anthologie einführt und gelegentlich Ratschläge gibt. Trotz der Anthologie-Struktur der Serie sind alle Einträge durch diesen Charakter verbunden.

Supermassive Games äußerte am 29. Juli ihr Bedauern über Pankhursts Tod und würdigte ihn für seinen Beitrag zur Erschaffung eines beliebten Charakters. Eine Gedenkseite seiner Familie auf MuchLoved informierte über sein Ableben und seine Trauerfeier am 7. Juni, bei der die Gäste gebeten wurden, die Farben seines Lieblingsfußballvereins Brighton Hove Albion FC zu tragen.

We are all saddened to hear of Tony Pankhurst’s passing. He was the face of The Curator, and we loved working with him. 🤍 pic.twitter.com/ZZQbeViE8S — Supermassive Games (@SuperMGames) July 29, 2024

Neben seiner ikonischen Rolle in The Dark Pictures spielte Pankhurst den Kurator auch im Live-Action-Trailer von House of Ashes. Vor seiner Zeit bei Supermassive hatte er kleinere Rollen in Filmen wie Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Rogue One: A Star Wars Story, Babylon, Die Entdeckung der Unendlichkeit und Star Wars: Episode 7 – Das Erwachen der Macht. Darüber hinaus arbeitete er als Radiomoderator und führte sein eigenes Geschäft, bevor er sich in seinen 50ern der Schauspielerei widmete.

Pankhursts Vermächtnis wird in den bestehenden und zukünftigen Spielen der The Dark Pictures Anthology weiterleben. Der Kurator, dessen Aussehen auf Pankhurst basiert, wird von Pip Torrens gesprochen und durch Motion-Capture dargestellt. Supermassive Games dankte Pankhurst für seine Hilfe bei der Schaffung eines geliebten Charakters.

Die zweite Staffel der Anthologie, Directive 8020, befindet sich seit 2022 in Produktion und wurde in einem Trailer nach den Credits von The Devil in Me angedeutet. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht jedoch noch aus.