Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu der The Dark Picture Anthology – Man of Medan veröffentlicht.

Wir erfahren mehr über den Kurator, ein allwissender Beobachter der die Entscheidungen und den Fortschritt der Protagonisten überwacht. Allerdings hat er auch die Fähigkeit Kontakt mit dem Spieler aufzunehmen.

Dennoch darf er sich nicht in die Geschehnisse im Spiel einmischen. Manchmal lässt er sich jedoch ein wenig mitreißen. Er sieht Dinge, die die Spieler wahrscheinlich verpasst haben – wichtige Dinge. Jedoch darf er ihnen nicht direkt sagen, was. Daher gib er dezente Hinweise, in der Hoffnung, dass die Spieler im Nachhinein seine Brillanz erkennen. Dabei ist er bestenfalls kryptisch.

„Wir waren absolut begeistert von der Resonanz auf die Ankündigung von The Dark Pictures im August und wir freuen uns, heute eine wichtige Figur vorstellen zu können, die in The Dark Pictures Anthology allgegenwärtig sein wird: den Kurator“, sagt Pete Samuels, Executive Producer von The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games. „Sie werden ihn zum ersten Mal in unserem Man of Medan Halloween-Trailer sehen. Er dient den SpielerInnen als Orientierungshilfe, um sie durch ihre Geschichten zu navigieren.“

The Dark Pictures – Man Of Medan erscheint 2019 physisch und digital für PlayStation 4, Xbox One und PC.

