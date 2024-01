Verfilmung von Until Dawn wurde offiziell bestätigt

Mit Titeln wie Uncharted, The Last of Us und Gran Turismo hat Sony in den letzten Jahren seine Bemühungen um die Adaption von First-Party-PlayStation-Spielen für Film und Fernsehen erheblich ausgeweitet und das Unternehmen zeigt keine Anzeichen so schnell damit aufhören zu wollen. Tatsächlich hat sich ein weiteres hochgelobtes PlayStation-Spiel in die Liste der in Arbeit befindlichen Verfilmungen eingereiht.

Wie THR berichtet, hat Sony bekannt gegeben, dass ein Film zu Until Dawn in Arbeit ist. Produziert wird er von PlayStation Productions und Screen Gems, das ebenfalls zu Sony gehört. Der Film wird von David F. Sandberg inszeniert, der mit Lights Out und Annabelle: Creation bereits Erfahrung mit der Inszenierung von Horror-Hollywood-Filmen hat. David hat mit erfolgreichen Horror SHort Movies angefangen, darunter auch “Lights Out” welcher dann von Hollywood zu einem richtigen Streifen gedreht wurde, mit ihm in der Regie.

Das Drehbuch zu Until Dawn stammt von Blair Butler (Polaroid, The Invitation), während Gary Dauberman (Annabelle, It, The Nun, Salem’s Lot) am Skript mitwirkt.

Sony hat derzeit Film- oder TV-Adaptionen für eine Reihe von PlayStation-Produkten in Arbeit, darunter God of War, Horizon, Days Gone, Gravity Rush und Ghost of Tsushima. Einige dieser Filme sind schon vor einer Weile angekündigt worden und um die es daraufhin eher still wurde. Wann wir also mehr zu der Verfilmung von Supermassives Games erfolgreichen Horror-Titel erfahren, bleibt abzuwarten. Es dürfte aber wohl nicht allzu bald mit neuen Informationen zu rechnen sein.