Directive 8020 kommt im Oktober

Am 2. Oktober erscheint der nächste Teil der The Dark Pictures Anthology Directive 8020. Entwickelt von Supermassive Games, wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam veröffentlicht. Mit einer Mischung aus Science-Fiction-Exploration und psychologischem Horror verspricht Directive 8020 ein packendes Erlebnis, bei dem jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet.

Die Erde steht am Rande des Kollapses, und die Menschheit hat nur noch wenig Zeit. In zwölf Lichtjahren Entfernung bietet der Planet Tau Ceti f einen letzten Hoffnungsschimmer. Doch als das Kolonieschiff Cassiopeia auf dem Planeten notlandet, stellt die Crew fest, dass sie nicht allein ist. Ein alienartiger Organismus, der in der Lage ist, seine Beute nachzuahmen, jagt die Überlebenden. Die Crew muss nicht nur ihre Verfolger überlisten, sondern auch eine schwere Entscheidung treffen: Um sich selbst zu retten, müssen sie das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

„Wir begeben uns auf unbekanntes Terrain: den beunruhigenden Abgrund des Weltraums“, erklärt Will Doyle, Creative Director von Supermassive Games. „Die Geschichte erforscht zerbrechliche Allianzen, unsichtbare Bedrohungen und die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit, wenn wir unseren tiefsten Ängsten gegenüberstehen.“

Die Crew: Entscheidungen mit Konsequenzen

Spieler übernehmen die Kontrolle über fünf Crewmitglieder, deren Schicksal in ihren Händen liegt. Mit wachsender Paranoia und Angst steigt auch das Misstrauen innerhalb der Gruppe. Jede Entscheidung beeinflusst nicht nur das Überleben der Crew, sondern auch das Schicksal der gesamten Menschheit.

Fans der Serie werden erfreut sein, dass die bewährten Elemente der The Dark Pictures Anthology erhalten bleiben: verzweigte Handlungsstränge, unmögliche Entscheidungen und schnelle Quick-Time-Events. Gleichzeitig wurde das Gameplay überarbeitet und intensiviert, um die Bedrohung bei der Erkundung der Umgebung noch realistischer zu machen.

Directive 8020 verspricht ein intensives Horror-Erlebnis, das Spieler in die unendlichen Weiten des Weltraums und die Abgründe der menschlichen Psyche entführt. Mit neuen Mechaniken, einer packenden Handlung und den bewährten Stärken der Serie könnte dieser Teil der Anthologie ein neuer Höhepunkt für Fans des interaktiven Horrors werden.

Mit dem Tod von Tony Pankhurst, der Model stand für den Kurator, fragen wir uns in wieweit dieser noch in der kommenden Season vertreten sein wird.