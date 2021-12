Forza Horizon 5 stellt neuen Verkaufsrekord für die Spielserie auf (USA)

Forza Horizon 5 - (C) Playground Games, Xbox

Die NPD hat ihren monatlichen Bericht für November 2021 veröffentlicht (via WCCFTech.com), in dem die Umsätze für vollwertige Videospiele, DLCs und Abonnements in den USA detailliert beschrieben werden. Und Forza Horizon 5 befindet sich in den Vereinigten Staaten auf den vierten Platz. Der Arcade-Racer ist der bisher erfolgreichste Titel der Xbox Game Studios und konnte bereits vor Release einige neue Rekorde aufstellen.

Der neueste Forza-Ableger von Playground Games hat es geschafft einen neuen Verkaufsrekord für die Videospielserie aufzustellen. In den USA war Forza Horizon 5 das viertbestverkaufte Spiel des letzten Monats. Auf Platz 1 findet sich erwartungsgemäß Call of Duty: Vanguard (wie alle Jahre, wenn ein neuer Ableger herauskommt) vor Battlefield 2042. Auf Platz 3 schaffte es das neue Pokémon.

Auch wenn Call of Duty: Vanguard weniger erfolgreich war als Black Ops Cold War oder Modern Warfare (2019) reichte es für den ersten Platz. Laut NPD das 14. Jahr in Folge, in dem ein Call of Duty-Spiel der meistverkaufte Titel im November ist. In den TOP 20 findet sich auch Shin Megami Tensei V, dass bisher als erfolgreichster Titel der Spielserie in den USA gestartet ist.

Hier die TOP 20 Videospiele nach Umsatz aus den USA im November 2021 (ohne digitale Verkäufe):

Call of Duty: Vanguard (NEU) Battlefield 2042 (NEU) Pokémon: Strahlender Diamant / Leuchtende Perle (NEU) Forza Horizon 5 (NEU) Madden NFL 22 (4) Mario Party Superstars (8) Marvel’s Guardians of the Galaxy (7) FIFA 22 (6) Far Cry 6 (1) NBA 2K22 (10) Just Dance 2022 (NEU) Mario Kart 8 (11) Marvel’ Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons (15) Back 4 Blood (2) Shin Megami Tensei V (NEU) Minecraft (16) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (20) Super Smash Bros. Ultimate (14) Ghost of Tsushima (13)

Heftige Abstiege mussten also Platz 1 und 2, Far Cry 6 und Back 4 Blood, in den Umsätzen im Folgemonat hinnehmen. Als weitere Neueinsteiger konnte Just Dance 2022 auf Platz 11 punkten. Mario Kart 8, Animal Crossing: New Horizons, Minecraft und Breath of the Wild können sich weiterhin als absolute Switch-Klassiker in den TOP 20 halten.

Ob wir Forza Horizon 5 in der Dezember-Auswertung wiedersehen werden? Höchstwahrscheinlich, denn Playground Games ist mit dem Rennspiel noch lange nicht am Ende.