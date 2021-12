Forza Horizon 5 wird 24 neue Autos bekommen, dann sind es 620!

Forza Horizon 5 - Neue Autos mit Series 2 und 3. - (C) Playground Games, Quelle: Twitter

Wie viele verschiedene Autos kann man in Forza Horizon 5 fahren? Ab morgen sind es 620! Und damit ist wahrscheinlich noch nicht Schluss.

Aktuell kämpfen einige Spieler damit, dass es etliche Probleme im Spiel gibt, für manche sogar mehr als ohne dem neuesten Patch-Update. Playground Games kümmert sich um diese Fehler im Spiel, bringt aber auch etliche neue Inhalte ins Spiel.

So gibt es mit dem Serie 2-Start am 9. Dezember 2021 insgesamt 24 neue Autos in Forza Horizon 5, darunter den Lamborghini Aventador J aus dem Jahr 2012. Ein weiteres “Super-Car”, dass hinzugefügt wird, ist der Ferrari 599 GTO aus dem Jahr 2011.

Im Entwickler-Livestream kann man sich alle neuen Autos ansehen:

Wie bekommt man die neuen Autos in Forza Horizon 5?

Mit Serie 2 und 3 werden insgesamt 24 neue Fahrzeuge hinzugefügt. Einige bekommt man über saisonale Inhalte, andere via dem “Car Pass”. Beim Pass gibt es wöchentlich ein neues Fahrzeug, 8 dieser 24 sind demnach DLC-Autos.

Hier gibt es die vollständige Liste aller neuen Autos:

1939 Maserati 8CTF

1962 Peel P50

1965 Peel Trident

1966 Jaguar XJ13

1971 Ford Mustang Mach 1

1973 Lamborghini Espada 400 GT

1989 Lotus Carlton

1993 Jaguar XJ220S TWR

2002 Ferrari 575M Maranello

2003 Toyota Celica SS-I

2011 Ferrari 599 GTO

2012 Lamborghini Aventador J

2012 Lamborghini Gallardo Spyder Performante LP570-4

2013 Donkervoort D8 GTO

2014 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2015 Jaguar XKR-S

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

2016 Zenvo TS1

2017 Ferrari J50

2018 Audi TT RS

2018 Ferrari FXX-K Evo

2019 Ferrari Monza SP2

2019 Lamborghini Aventador SVJ

2020 Lamborghini Huracán Evo

Forza Horizon 5 ist für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.